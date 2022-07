Pachniało sensacją w meczu Djokovicia! Rewelacja odpadła w półfinale Wimbledonu

Już sam awans do półfinału Wimbledonu i walka w nim z słynnym Novakiem Djokoviciem, to największy sukces w karierze 27-letniego tenisisty Camerona Norriego.

Novak Djoković był faworytem, ale rozpoczął mecz słabo

20-krotny triumfator turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema był zdaniem ekspertów faworytem, ale pierwszego seta przegrał z kretesem. Serb został przełamany już w pierwszym podejściu serwisowym, a w późniejszym przebiegu meczu seta przegrał pięć gemów z rzędu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski w Barcelonie? Laporta: Czekamy na odpowiedź Bayernu. WIDEO © 2022 Associated Press

"Djoko" przegrał seta numer jeden 2:6, ale tak wielu niewymuszonych błędów nie popełnił już w drugiej partii. Tym razem to do niego należała końcówka seta, jedyne przełamanie uzyskał w gemie ósmym i to wystarczyło by zwyciężyć 6:3.

Reklama

Czytaj także: Głośno o tym wpisie Agnieszki Radwańskiej z Wimbledonu. Kibice w szoku

Brytyjczyk zaczął tracić kontrolę nad meczem i wiarę we własne szansę z tak utytułowanym rywalem. Widoczne to było w secie numer trzy, w którym od razu udało się od skutecznego break pointa dla Djokovicia.

Seta numer trzy "Joker" wygrał jeszcze bardziej przekonująco 6:2. Norrie nie zaserwował już żadnego asa i wyraźnie przeżywał kryzys - seta czwartego też rozpoczął od przegranego serwisu.

Było widać, że Norrie żegna się z publicznością po i tak udanym dla siebie turnieju. W kolejnym gemie nie wygrał już żadnej piłki. Ostatecznie przegrał seta 4:6 i cały mecz 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6.

Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.