Oto terminarz Polek w Billie Jean King Cup. Nie trzeba się zwalniać z pracy

Finałowe zmagania w Billie Jean King Cup nad dobrą sprawę zakończą tenisowy sezon, bo po nich odbędą się juz tylko małe turnieje rangi WTA 125 w Ameryce Południowej (w listopadzie) i we Francji (w grudniu). W Glasgow od 8 do 13 listopada zagra 12 najlepszych reprezentacji, a wśród nich - Polki.

Polki bez Igi Świątek w finale Billie Jean King Cup?

Wciąż nie wiadomo jeszcze, czy do Szkocji wybierze się Iga Świątek - dominatorka kobiecego tenisa w tym roku i liderka światowych list. A to dlatego, że teoretycznie 7 listopada może jeszcze w Teksasie rywalizować w WTA Finals. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu Świątek ogłosi, że jednak do Glasgow się nie wybiera i trudno jej się dziwić. Rozegranie nawet dziewięciu singlowych spotkań w tak krótkim odstępie czasu, do tego przy zmianie wielu stref czasowych i pod sam koniec sezonu, to zbyt duże ryzyko. - My w zasadzie wszyscy zostaliśmy postawieni pod ścianą. Nie mamy prawa wymagać od zawodniczki, żeby nagle ze Stanów przyleciała do Europy i jeszcze grała o najwyższe stawki - mówił Interii trener reprezentacji Polski Maciej Domka. W tej sytuacji liderką polskiej drużyny zostanie pewnie Magda Linette.

Najpierw Amerykanki, później Czeszki. Kto awansuje do półfinału?

Pierwotnie Polki mogły grać swój pierwszy mecz w Glasgow już 8 listopada, ale ITF wcześniej zapewniła, że stanie się to dzień później. Tak, aby Iga Świątek mogła przemieścić się z Fort Worth do Glasgow.

I rzeczywiście - Polki zmierzą się z Amerykankami w środę 9 listopada, a mecz odbędzie się na korcie centralnym w hali Emirates Arena. Zacznie się najwcześniej o godz. 17 polskiego czasu. Organizatorzy określili ten pojedynek jako jeden z "kuszących", bo spodziewają się rewanżu za finał French Open między Igą Świątek i Coco Gauff. Mogą się jednak srodze rozczarować, bo Amerykanka też prawdopodobnie wystąpi w Teksasie i nie wiadomo, czy będzie chciała lecieć do Europy.

Następnego dnia Polki o tej samej porze zmierzą się z Czeszkami, ale już na korcie nr 1. W piątek dojdzie do pojedynku USA - Czechy, a najlepszy zespół z grupy wystąpi w sobotnim półfinale. Cała impreza zakończy się w niedzielę 13 listopada.