Oto przyszłe gwiazdy tenisa? Warto zapamiętać te nazwiska!

W czołowej setce listy ATP ciężko znaleźć młodych zawodników, którzy z przodu mają jeszcze jedynkę, a nie dwójkę. Jest fenomenalny Hiszpan Carlos Alcaraz, który niedawno skończył 19 lat i zajmuje szóste miejsce w rankingu, jest Duńczyk Holger Rune, która dotarł do ćwierćfinału Frech Open i wskoczy na 28. miejsce. A później nikogo aż do 174. miejsce Czecha Dalibor Svrčiny. Mężczyznom jest się jednak trudniej przebić w początkowej fazie kariery niż kobietom. Znacznie częściej próbują swoich sił w challengerach, takich jak ten rozgrywany w Poznaniu.

W pogoni za Dominikiem Thiemem

Tenis Nieudany powrót Jerzego Janowicza. Ale to nie koniec W piątkowych ćwierćfinałach było czterech młodych graczy, do półfinału przedostał się tylko jeden z nich. 23-letni Argentyńczyk Genaro Alberto Olivieri nic w karierze na razie nie osiągnął, ale w ostatnich tygodniach krok po kroku pnie się w górę rankingu. Do głównej drabinki dostał się w ostatniej chwili, po wycofaniu kilku graczy - i z szansy korzysta. W ćwierćfinale pokonał młodszego od siebie o dwa lata ubiegłorocznego półfinalistę Aleksandra Szewczenkę. Można by dodać, że obywatela Rosji, który nie miał żadnych problemów z występem w Polsce. Olivieri już wywalczył 30 pkt do rankingu ATP, da mu to awans w okolice 226. miejsca w rankingu, a gdyby wygrał pozostałe dwa spotkania - znajdzie się w TOP-200, tuż przed słynnym Austriakiem Dominikiem Thiemem.

Smutny gracz z Tajwanu, chciał wskoczyć do TOP-100

Ta sztuka nie udała się z kolei 23-letniemu Belgowi Zizou Bergsowi - lepszy od niego był Chilijczyk Tomas Barrios. Było to jedno z bardziej dramatycznych starć turnieju, w trzecim secie przy stanie 5-4 i własnym serwisie Barrios miał piłkę meczową, ale ją przegrał. Omal to się nie zemściło, bo w tie-breaku było już 6-5 dla Bergsa - tym razem jemu brakowało punktu do wygrania całego spotkania. Większą odporność wykazał jednak Chilijczyk i to on w półfinale zmierzy się z Olivierim.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Fibak: Wymyśliłem Poznań Open, grali tu Safin, Ferrero, Del Potro. WIDEO INTERIA.TV

Duże nadzieje można za to wiązać z reprezentantem Tajwanu Chun-hsin Tsengiem, który jeszcze przed swoimi 17. urodzinami wygrał juniorski French Open i Wimbledon. On wspina się powoli w drabince, jest już blisko setnego miejsca, a gdyby w Poznaniu odniósł sukces, byłby w tej setce. Dzisiaj jednak przegrał ze znacznie starszym od siebie Dimitarem Kuzmanowem - i to wyraźnie, co było skorym zaskoczeniem. Mecz jednak podobał się kibicom, bo obaj zawodnicy grali ofensywnie. Tseng był po spotkaniu wyraźnie rozczarowany wynikiem.

Faworyt pewnie idzie po swoje

Tenis Sukcesy polskich tenisistów w deblu. Tyle nam zostało radości Stawkę półfinalistów uzupełnia Francuz Arthur Rinderknech i to akurat żadną niespodzianką nie jest. - Jeśli przyjedzie w pełni formy to może wygrać ten turniej - mówił przed startem rywalizacji nasz legendarny tenisista Wojciech Fibak. I turniejowa jedynka nie zawodzi - w ćwierćfinale Rinderknech ograł Brazylijczyka Daniela Dutrę da Silvę, choć na wygraną musiał mocno zapracować. Na korcie nie było widać ponad dwustu miejsc różnicy w rankingu ATP - jedni i drudzy stawiali na mocny serwis. Nie było więc przełamań, decydował tie-break. W nim Rinderknech dalej był bezbłędny, a Brazylijczyk trzykrotnie się pomylił. W drugim secie, co było zaskoczeniem, to jednak Dutra da Silva zdołał przełamać rywala, a później prowadził nawet 5-4 i serwował po seta. I wówczas 68. zawodnik w światowym rankingu pokazał klasę - wygrał 12 z kolejnych 15 piłek i całe spotkanie.

Wyniki ćwierćfinałów Poznań Open:

Tomas Barrios (Chile, 5) - Zizou Bergs (Belgia) 7-5, 3-6, 7-6 (8-6)

Arthur Rinderknech (Francja, 1) - Daniel Dutra da Silva (Brazylia) 7-6 (7-1), 7-5

Dimitar Kuzmanow (Bułgaria) - Chun-Hsin Tseng (Tajwan, 4) 6-4, 6-2

Genaro Alberto Olivieri (Argentyna) - Aleksander Szewczenko (neutralny) 6-4, 3-6, 6-2

Szymon Walków zagra w finale debla!

Sobotnie mecze zaczną się o godz. 13. Najpierw Rinderknech zmierzy się z Kuzmanowem, a po zakończeniu tego spotkania Barrios spotka się z Olivierim. Gdy singliści zakończą półfinały, do rywalizacji finałowej przystąpią debliści. Tu mamy swojego przedstawiciela - Szymon Walków, w parze Hunterem Reesem, zmierzą się z deblem czeskim: Marek Gengel, Adam Pavlasek. Polsko-amerykański duet dokonał rzadkiego wyczynu w tie-breaku drugiego seta swojego półfinałowego spotkania z duetem Johan Nikles (Szwajcaria) - Juan Bautista Torres (Argentyna). Obronił aż pięć piłek setowych, a swoją pierwszą meczową zamienił na zwycięstwo - 6-3, 7-6 (10-8). Czesi z kolei bez większych problemów ograli polsko-ukraińską parę Filip Peliwo - Heorhij Krawczenko 6-3, 6-2.

Wszystkie trzy sobotnie mecze pokaże na swojej antenie Polsat Sport Extra - początek transmisji o godz. 13.