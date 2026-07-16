Oto prawdziwa twarz Sabalenki. Polka wszystko ujawniła. Nie cofnie tych słów

Trzy - tyle turniejów w tym sezonie wygrała Aryna Sabalenka. Na start sezonu zgarnęła puchar w Brisbane, a następnie triumfowała w tzw. Sunshine Double, czyli "tysięcznikach" w Miami oraz Indian Wells.

Od tego momentu w grze pierwszej rakiety świata ewidentnie coś się zacięło. Niezbyt dobrze poszło jej na mączce. Podczas Roland Garros wypuściła z rąk prowadzenie z Dianą Sznajder w ćwierćfinale. Na trawie zagrała siedem spotkań. Efekt? Przegrany półfinał z Jessiką Pegulą w Berlinie oraz porażka z Naomi Osaką w 1/8 finału Wimbledonu.

Paula Kania-Choduń powiedziała wprost, jak zachowuje się Sabalenka

Obecnie Białorusinka jest w trakcie przygotowań do powrotu na betonowe korty. Nie da się ukryć, że 28-latka to ikona światowego tenisa. Jej popularność idzie w parze ze współpracami marketingowymi, na które nie może narzekać. Sabalenka jest twarzą marek takich jak luksusowy dom mody Gucci czy linie lotnicze Emirates.

Temat sponsorów i relacji z mediami został poruszony przez Paula Kanię-Choduń w podcaście "Nie do zatrzymania: Kobiety w sporcie" prowadzonym przez Justynę Kostyrę. W pewnym momencie rozmowy była tenisistka rozwijała ten wątek na własnym przykładzie. Wtedy przytoczyła przykład Sabalenki, która w świecie dzisiejszych mediów społecznościowych odnajduje się doskonale.

Jednocześnie Białorusinka zawsze profesjonalnie i życzliwie - nawet mimo porażek - podchodzi do swoich medialnych obowiązków, ponieważ wie, że to również część jej pracy.- To, w jaki sposób ona zachowuje się przy mediach... Dba o to, żeby media ją lubiły - powiedziała eksperta i komentatorka.

- Robię z nią wywiad i ona jest... super laska - mówi Kania-Choduń. - Ja naprawdę robię to z wielką chęcią. Wiem, że jak pójdę zadać jej kilka pytań, nawet jeśli przegra, to ma na tyle duży respekt do nas, wie że to poniekąd jej powinność. Ona po prostu da się lubić. To jest charyzma, ona pokazuje kawałek siebie. To jest przykład, z którego warto czerpać, żeby zadbać o to, co jest dookoła ciebie - powiedziała w kontekście odnalezienia się w dzisiejszym świecie portali społecznościowych.

Aryna Sabalenka Asanka Brendon Ratnayake East News

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka WILLIAM WEST AFP





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