Oto prawda nt. Świątek. Celt powiedział to przed kamerami. Poszło w świat
Już w piątek rozpocznie się turniej kwalifikacyjny grupy B Pucharu Billie Jean King. W ramach zawodów rozgrywanych w Gorzowie Wielkopolskim Polki zmierzą się z Nowozelandkami i Rumunkami. W mediach społecznościowych PZT dzień przed rozpoczęciem rywalizacji ukazał się materiał z Dawidem Celtem w roli głównej. Kapitan polskiej reprezentacji wymienił po trzy słowa, które kojarzą mu się z każdą zawodniczką naszej kadry. W końcu przyszedł czas na Igę Świątek.
WTA Finals to nie ostatni turniej, w którym Iga Świątek wystąpi w 2025 roku. W dniach 14-16 listopada wiceliderka światowego rankingu zagra jeszcze w kwalifikacyjnych zawodach grupy B Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim.
W piątek "Biało-Czerwone" zmierzą się z Nową Zelandią, natomiast w niedzielę czeka je starcie z Rumunią. Stawką tych spotkań będzie awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen.
Dawid Celt wprost o Idze Świątek. Co za słowa
Kapitanem polskiej reprezentacji kobiet już od 2018 roku jest Dawid Celt. Mąż Agnieszki Radwańskiej przez krótki okres przygotowuje zawodniczki do rywalizacji w narodowych barwach. W tym roku w składzie kadry nie zabrakło gwiazd, takich jak chociażby wspomniana Świątek, ale także Magdalena Fręch czy Magda Linette.
Na platformie Instagram Polskiego Związku Tenisowego ukazało się krótkie wideo, którego bohaterem był Celt. Zadaniem eksperta i szkoleniowca było podsumowanie każdej z tenisistek w trzech słowach.
Wyliczanie rozpoczęło się od Fręch. Co kojarzy się kapitanowi z tą zawodniczką? - Solidność, regularność, powtarzalność. Późnej przyszedł czas na Katarzynę Kawę: - Doświadczenie, czasami nieprzewidywalność, duża siła gry.
Na samym końcu Dawid Celt został zapytany o Igę Świątek. Jego słowa nt. najlepszej polskiej tenisistki w historii nie mogły być inne. - Ogromny talent, ogromna pracowitość, niesamowite umiejętności. Opisy wszystkich zawodniczek można usłyszeć w poniższym nagraniu.
Bardzo ciepło 39-latek wypowiedział się na temat m.in. Alicji Rosolskiej. - Dusza do towarzystwa. Osoba, która zawsze dbała o atmosferę w reprezentacji. Wspaniały człowiek generalnie - podsumował.
Oto terminarz listopadowych meczów reprezentacji Polski w Pucharu Billie Jean King
Piątek 14 listopada:
- 15:00: Polska - Nowa Zelandia
- 17:30: Polska - Nowa Zelandia
Niedziela 16 listopada:
- 15:00: Polska - Rumunia
- 17:30: Polska - Rumunia