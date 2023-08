Oto obecne zarobki Hurkacza i Świątek w Cincinnati. Zaskakujące różnice

Już wkrótce rozpocznie się ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy - US Open. Zanim jednak tenisiści i tenisistki z całego świata staną do walki o prestiżowe tytuły i trofea, czekają ich ostatnie sprawdziany. Pewnego rodzaju przygotowaniem do nowojorskiej imprezy dla wielu zawodników i zawodniczek są trwające obecnie turnieje WTA i ATP w Cincinnati. Udział w nich biorą m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz .

Ogromna różnica w zarobkach Igi Świątek i Huberta Hurkacza w Cincinnati

Choć zarówno Świątek, jak i Hurkacz o awans do czwartej rundy powalczą w czwartkowy wieczór, do tej pory, co ciekawe, zarobili w Cincinnati kompletnie różne pieniądze. Raszynianka na ten moment zainkasowała w tym turnieju 28,3 tys. dolarów, a więc około 116,2 tys. złotych. Jeśli zaś chodzi o Hurkacza, na swoim koncie ma on już 88,8 tys. dolarów, czyli około 365,7 tys. złotych. Wrocławianin zarobił więc ponad trzy razy tyle, co jego "koleżanka po fachu"