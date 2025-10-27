Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oszustwo na 630 tysięcy. Sabalenka wykryła aferę. "Nie potrzebuję pieniędzy z Rosji"

Tomasz Brożek

Życie topowej tenisistki to nie tylko dostatnie życie, sukcesy i kolejne miliony wpadające na konto. Sława ma bowiem także swoje przykre konsekwencje, czasem wykraczające daleko poza sport. Swego czasu przekonała się o tym Aryna Sabalenka, która w bezczelny sposób została wplątana w sprawę oszustwa, po czym sama nagłośniła całą aferę, ostrzegając swoich znajomych oraz kibiców.

Aryna Sabalenka sama nagłośniła niegdyś próbę oszustwa
Aryna Sabalenka sama nagłośniła niegdyś próbę oszustwaEurasia Sport Images/Getty ImagesGetty Images

Sytuacja miała miejsce w sylwestrowy wieczór w 2023 roku. Aryna Sabalenka wszczęła wówczas alarm w mediach społecznościowych. Otrzymała bowiem informację o tym, że ktoś próbuje się pod nią podszyć, wyłudzając przy tym pieniądze od znanych jej osób.

    Jedną z potencjalnych poszkodowanych miała być Natalia Roshe, przedstawiana jako rosyjska stylistka i aktorka, która otrzymała wiadomości z nieznanego sobie numeru. Jego właściciel udawał Arynę Sabalenkę, używając nawet jej zdjęcia na popularnym komunikatorze.

    Bezczelna próba oszustwa. Tak podszyto się pod Arynę Sabalenkę

    To właśnie Natalia Roshe poinformowała o całej sprawie Arynie Sabalenkę, która nagłośniła całą sprawę w sieci, ostrzegając przed kolejnymi próbami oszustwa.

    Kochani uwaga! To nie jest mój numer telefonu. To oszuści! Nie potrzebuję żadnych pieniędzy z Rosji
    grzmiała białoruska tenisistka

    W treści opublikowanych wiadomości pojawiły się bowiem wzmianki o "rosyjskiej karcie" i kwocie 630 000 rubli.

    Publikując szokujące zrzuty ekranu, Aryna Sabalenka wyraziła także wiarę w przytomność umysłu swoich znajomych, którzy także mogli otrzymać podobne komunikaty od "fikcyjnej Aryny".

    - Moi przyjaciele są tak mądrzy jak Natalie Roshe i nie uwierzą tym idiotom - stwierdziła dosadnie urodzona w Mińsku tenisistka.

    Obecnie Aryna Sabalenka przygotowuje się do wieńczącego sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie, który wystartuje 1 listopada w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. Weźmie w nim udział osiem najlepszych tenisistek ostatnich miesięcy. Poza białoruską liderką rankingu będą to także: Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Madison Keys oraz Jasmine Paolini.

    Sabalenka po porażkach w Szlemach: „Ludzie lepiej mnie rozumieją” [WIDEO]AP© 2025 Associated Press
    Sportsmenka w sportowym stroju ociera oko dłonią, wyraz twarzy sugeruje zmęczenie lub wzruszenie, w tle rozmyta publiczność.
    Aryna SabalenkaROBERT SZANISZLOAFP
    Zawodniczka tenisa w czarnej sportowej koszulce siedzi na krześle, trzymając worek z lodem na głowie. Ma skupiony wyraz twarzy, na szyi nosi złote łańcuszki, a w tle widoczne są rozmyte postacie.
    Aryna SabalenkaADEK BERRYAFP
    Tenis: WTA Finals. Na zdjęciu Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek
    Tenis: WTA Finals. Na zdjęciu Aryna Sabalenka oraz Iga ŚwiątekMICHAEL ERREY / AFP / WANG Zhao / AFPAFP

