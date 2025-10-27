Oszustwo na 630 tysięcy. Sabalenka wykryła aferę. "Nie potrzebuję pieniędzy z Rosji"

Sytuacja miała miejsce w sylwestrowy wieczór w 2023 roku. Aryna Sabalenka wszczęła wówczas alarm w mediach społecznościowych. Otrzymała bowiem informację o tym, że ktoś próbuje się pod nią podszyć, wyłudzając przy tym pieniądze od znanych jej osób.

Jedną z potencjalnych poszkodowanych miała być Natalia Roshe, przedstawiana jako rosyjska stylistka i aktorka, która otrzymała wiadomości z nieznanego sobie numeru. Jego właściciel udawał Arynę Sabalenkę, używając nawet jej zdjęcia na popularnym komunikatorze.

Bezczelna próba oszustwa. Tak podszyto się pod Arynę Sabalenkę

To właśnie Natalia Roshe poinformowała o całej sprawie Arynie Sabalenkę, która nagłośniła całą sprawę w sieci, ostrzegając przed kolejnymi próbami oszustwa.

Kochani uwaga! To nie jest mój numer telefonu. To oszuści! Nie potrzebuję żadnych pieniędzy z Rosji

W treści opublikowanych wiadomości pojawiły się bowiem wzmianki o "rosyjskiej karcie" i kwocie 630 000 rubli.

Publikując szokujące zrzuty ekranu, Aryna Sabalenka wyraziła także wiarę w przytomność umysłu swoich znajomych, którzy także mogli otrzymać podobne komunikaty od "fikcyjnej Aryny".

- Moi przyjaciele są tak mądrzy jak Natalie Roshe i nie uwierzą tym idiotom - stwierdziła dosadnie urodzona w Mińsku tenisistka.

Obecnie Aryna Sabalenka przygotowuje się do wieńczącego sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie, który wystartuje 1 listopada w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. Weźmie w nim udział osiem najlepszych tenisistek ostatnich miesięcy. Poza białoruską liderką rankingu będą to także: Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Madison Keys oraz Jasmine Paolini.

Sabalenka po porażkach w Szlemach: „Ludzie lepiej mnie rozumieją” [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Aryna Sabalenka ROBERT SZANISZLO AFP

Aryna Sabalenka ADEK BERRY AFP

Tenis: WTA Finals. Na zdjęciu Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek MICHAEL ERREY / AFP / WANG Zhao / AFP AFP