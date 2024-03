Nie brakuje niespodzianek podczas tegorocznej edycji turnieju Indian Wells. Już na początku z problemami na korcie mierzyły się czołowe zawodniczki rankingu WTA. O krok od sensacyjnej porażki były Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Białorusinka po zaciętej walce wygrała z Peyton Stearns 7:6(2), 2:6, 7:6(6). Z kolei Amerykanka po emocjonującym pojedynku przebrnęła do kolejnej rundy rozgrywek. Gauff potrzebowała blisko 2 godziny i 20 minut , by pokonać Francuzkę Clarę Burel 2:6, 6:3, 7:6(4).

Jestem zadowolona z mojej walki mentalnej. To nie był mój najlepszy tenis, ale nie chodzi o to, jak prezentujesz się w dobrych dniach, ale o to, jak wypadasz w złych

