Najwyżej notowaną zawodniczką światowego rankingu, która zgłosiła się do turnieju WTA 500 w Charleston , jest Jessica Pegula (5. miejsce). Poza nią o triumf walczy również kilka innych tenisistek z czołówki - Ons Jabeur, Maria Sakkari czy Daria Kasatkina. Do rywalizacji przystąpiły również dwie Polki - Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po porażce ze Sloane Stephens, z kolei Magda Linette awansowała już do trzeciej rundy, w której zagra z Pegulą.

Ashlyn Krueger deklaruje: Jej celem jest wygranie Rolanda Garrosa

"Krueger ma zaledwie 180 cm wzrostu, ale w przeciwieństwie do wielu wielkich zawodników ze Stanów Zjednoczonych niepokojąco dobrze czuje się na glinie. (...) Zaczęło się w Akademii Tenisowej Brookhaven w Dallas, gdzie trener David Anderson nalegał, aby grała co drugi dzień na mączce. Krueger nauczyła się wykorzystywać swoją broń, serwis i forhend oraz czekać na odpowiednie otwarcia. Jej gładkie, długie, płaskie i głębokie uderzenia będą sprawiać coraz większe problemy przeciwniczkom na tym elitarnym poziomie" - przekonuje autor opracowania.

Jak doskonale wiadomo, zawodniczką, która świetnie czuje się na tzw. mączce, jest Iga Świątek, która uchodzi za specjalistkę od gry na tej nawierzchni. I ma na swoim koncie trzy triumfy w Rolandzie Garrosie , rozgrywanym w stolicy Francji. Krueger najwyraźniej ma apetyt na odebranie Polce miana "królowej Paryża" i otwarcie deklaruje, że jej celem jest wygranie wielkoszlemowego turnieju. "Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić we Francji" - przyznała.

I chociaż tekst zamieszczony na stronie WTA obfituje w superlatywy pod adresem Krueger, która ma aspiracje, by piąć się w rankingu, to faktem jest, że ta nie ma jeszcze znaczących osiągnięć w karierze seniorskiej. Do tej pory triumfowała tylko w jednym turnieju rangi WTA 250 - we wrześniu 2023 roku w Osace pokonała w finale Zhu Lin. Ma jednak na swoim koncie zwycięstwa w meczach z wyżej notowanymi rywalkami - w lutym w Dubaju ograła Caroline Garcię, w Dosze Yue Yuan, a w Abu Dabi Lucię Bronzetti.