Ostatnia szansa Huberta Hurkacza. Pierwsze wieści są dobre!

Andrzej Grupa Tenis

Mimo porażki w ćwierćfinale w Wiedniu Hubert Hurkacz wciąż ma szansę na zakwalifikowanie się do ATP Finals! Jest jednak warunek - i to warunek bardzo trudny w realizacji. Aby wskoczyć do czołowej ósemki rankingu Race, Polak będzie musiał powtórzyć sukces Wojciecha Fibaka sprzed 40 lat i wygrać turniej ATP Masters 1000 w Paryżu. Są jednak i dobre wieści - na losowanie Hurkacz nie powinien narzekać.

Zdjęcie Hubert Hurkacz / AFP