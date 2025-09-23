Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ostatnia niewiadoma odkryta, Fręch już w blokach. Na ten dzień od czeka 20 miesięcy

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Ceremonia losowania WTA 1000 w Pekinie odbyła się w poniedziałek, ale... nie wyłoniło ono ostatecznie rywalki dla żadnej z trzech najwyżej notowanych Polek. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy, Magdzie Linette zmieniono miejsce w drabince, a Magdalena Fręch musiała czekać aż do zakończenia eliminacji. Te zaś przedłużały się w nieskończoność. Aż w końcu to dodatkowe losowanie przeprowadzono - łodzianka zagra z zawodniczką, która sensacyjnie rozbiła ją na początku zeszłego roku w Linzu. I to tuż po najlepszym Wielkim Szemie Polki w karierze.

Magdalena Fręch
Magdalena FręchFOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFPAFP

Turniej WTA 1000 w Pekinie, dziewiąty z dziesięciu tej rangi w 2025 roku, rozpocznie się oficjalnie już w środę nad ranem polskiego czasu. To wielka szansa zwłaszcza dla Igi Światek by w rankingu WTA Race, odpowiadającym za punktację tylko w tym sezonie, odrobić aż 1000 punktów do Aryny Sabalenki. I poważnie zagrozić jeszcze Białorusince w walce o pozycję najlepszej tenisistki w tym roku.

Losowanie głównej drabinki odbyło się w poniedziałek, rozstawione zostały 32 najwyżej notowane zawodniczki. W tym oczywiście - z "jedynką" - Iga Świątek. Raszynianka zagra w sobotę z lepszą z pary: Yue Yuan - Julia Putincewa.

    Wśród rozstawionych nie było jednak dwóch pozostałych naszych tenisistek. Magdzie Linette dolosowano do pary byłą mistrzynię US Open Biancę Andreescu, z kolei Magdalena Fręch miała trafić na zawodniczkę z kwalifikacji.

    Dziś sytuacja zawodniczki z Poznania się zmieniła. Po wycofaniu się z całego turnieju Eliny Switoliny, Linette dostała jednak 33. numer w drabince - i zajęła pozycję Ukrainki. A to oznacza, że zacznie zmagania w drugiej rundzie, meczem z lepszą z pary: Marie Bouzkova - Tatjana Maria.

    Aż do wtorkowego wieczora, lokalnego czasu, musiała zaś czekać Fręch.

    Magdalena Fręch wreszcie poznała swoją rywalkę. Znacznie niżej notowaną, za to... na fali. Dojdzie do rewanżu

    Powodem takiego stanu rzeczy były przedłużające się kwalifikacje, a konkretnie mecz Maddison Inglis z Rebeką Masarovą. Reprezentantka Szwajcarii wygrała pierwszego seta 6:4, w drugim też była blisko triumfu, przegrała jednak 6:7 (5). Oddała też trzecią partię (5:7) - i niespodziewanie odpadła.

    Magdalena Fręch rywalizowała z Dianą Sznajder o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Pekinie
    Magdalena FręchUlises Ruiz / AFPAFP

    I dopiero wtedy organizatorzy przeprowadzili dodatkowe losowanie z 13 zawodniczkami: dwanaście z nich stanowiły triumfatorki finałów kwalifikacji, trzynastą została jedna z najwyżej rozstawionych "szczęśliwych przegranych". Tu los padł na Elsa Jacquemot, która jeszcze dodatkowo dobrze trafiła w pierwszej rundzie. Zagra bowiem z Chorwatką Antonią Ružić.

    Przeciwniczką Magdaleny Fręch została ostatecznie Ella Seidel - 20-latka, która w niedzielę wieczorem po raz pierwszy w karierze znalazła się wśród stu najlepszych tenisistek świata. Z bardzo dobrej strony pokazała się już w Cincinnati, teraz błysnęła w Seulu. W obu turniejach wygrała łącznie dziewięć spotkań, zaczynała je od kwalifikacji. W USA pokonała m.in. Emmę Navarro czy McCartney Kessler, w Korei - Beatriz Haddad Maię.

      Dwa zwycięstwa ma też na koncie już w Seulu, szczególnie cenne było to dzisiejsze. Ograła bowiem najwyżej rozstawioną w eliminacjach Emilianę Arango - 6:4, 7:5. A skoro jest na fali wznoszącej, to i nie powinna być skazywana na porażkę w starciu z Polką. Zwłaszcza że raz wysoko ją już pokonała.

      W styczniu zeszłego roku Fręch miała za sobą najlepszy w karierze wielkoszlemowy turniej - w Melbourne. Dotarła tam do czwartej rundy, wróciła jednak do Europy, by wystąpić w WTA 500 w Linzu. Tyle że w kwalifikacjach. W halowych zmaganiach w Austrii łodzianka była rozstawiona z dwójką, Niemka dostała "dziką kartę", jako 160. tenisistka świata. I wygrała wtedy w 73 minuty 6:4, 6:0.

        Do teraz okazji do rewanżu za tamtą wpadkę nie dostała. A Seidel na początku tego roku ograła w WTA 250 w Rumunii inną z Polek - Maję Chwalińską. I na razie, w profesjonalnej karierze, z tenisistkami z naszego kraju ma bilans perfekcyjny.

        Tenisistka podczas meczu uderzająca piłkę forehandem, ubrana w czarną koszulkę i białą czapkę z daszkiem, tło niebieskie z dużym logo reklamowym.
        Ella SeidelMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP
        Magda Linette i Magdalena Fręch przed meczami 1. rundy olimpijskiego turnieju w ParyżuPolsat SportPolsat Sport

