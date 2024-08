Ostatni taniec mistrza US Open. Hołd na Arthur Ashe Stadium, to już koniec

Kto wie, na którym miejscu w rankingu ATP obecnie znajdowałby się Dominic Thiem, gdyby nie kontuzje przeszkadzające mu w osiąganiu spektakularnych rezultatów . O ogromnym potencjale drzemiącym w Austriaku cały świat przekonał się już w 2018 roku, gdy dotarł do finału Rolanda Garrosa. Sezon później powtórzył ten wynik. 30-latek najlepsze wspomnienia ma jednak ze Stanów Zjednoczonych. Jego łupem padł US Open 2020. Wtedy wydawało się, że będzie w stanie zagrozić czołowym nazwiskom globu. Niestety odezwały się problemy zdrowotne, a wraz z nimi zaczął się powolny spadek w hierarchii tenisistów.

Dominic Thiem w końcu powiedział "pas" i zapowiedział zakończenie kariery. "Na tę decyzję złożyło się kilka powodów. Mój nadgarstek nie zagoił się tak, jak sobie wyobrażałem . (...) To była niesamowita podróż, za którą jestem ogromnie wdzięczny. Ostatecznie zdecydowałem o zakończeniu kariery pod koniec sezonu. To jedyna słuszna decyzja i jestem z niej bardzo zadowolony" - napisał w maju w mediach społecznościowych.

Wzruszające obrazki w Nowym Jorku. Dominic Thiem pożegnał się z kibicami

Po ostatniej piłce nie zabrakło wyjątkowego pożegnania. Na telebimie wyświetlono sceny ze wspomnianego sezonu 2020. "Dziękuję wam wszystkim za doping. Dla mnie to bardzo ważna chwila. Moja kariera się kończy, ale z tego kortu mam same dobre wspomnienia. Nie mógłbym odnosić sukcesów w tym turnieju bez was. To dla mnie wspaniałe, że dostałem jeszcze jedną szansę, a wy znów mi towarzyszyliście" - powiedział odchodzący na emeryturę sportowiec.