Ostatni "polski ślad" w Wuhan Open wymazany. Ważny wynik także dla Świątek

Piątek był wyjątkowym dniem dla polskiego tenisa, bo po raz pierwszy w historii dwie nasze tenisistki rywalizowały o półfinał turnieju rangi WTA 1000. Nie były to jednak udane potyczki, najpierw Magda Linette nie zdołała zagrozić Coco Gauff (0:6, 4:6) , a nieco później Magdalena Fręch została całkowicie zdominowana przez Arynę Sabalenkę (2:6, 2:6) . W półfinale dojdzie więc do starcia dwóch faworytek.

Skład drugiego półfinału jest już jednak pewnym zaskoczeniem, zwłaszcza to, że awans wywalczyła 23-letnia Qinyu Wang. To jej największy sukces w karierze, w piątek po dramatycznym boju okazała się lepsza od Jekateriny Aleksandrowej. Mimo, że w trzecim secie broniła piłki meczowej przy stanie 4:5 i serwisie rywalki , a później, prowadząc 5:0 w tie-breaku, przegrała sześć kolejncyh akcji.

Humorystycznie można powiedzieć, że odpadła w piątek już trzecia zawodniczka mówiąca po polsku, bo przecież Włoszka ma polskie korzenie, przyjeżdżała do naszego kraju na wakacje do babci. I coś w naszym języku powiedzieć potrafi. Dla niej to spotkanie miało o tyle istotne znaczenie, że mogła wyprzedzi Jelenę Rybakinę w rankingu WTA, ale pod koniec miesiąca to pewnie i tak nastąpi.

Może o to by jednak bardzo trudno, bo po pokonaniu Paolini przewaga Qinwen Zheng wzrosła do blisko 300 punktów. Jeśli zaś mistrzyni olimpijska z Paryża wygra też półfinał, będzie miała nad Amerykanką aż 542 oczka przewagi. I to ona zostanie niemal na pewno ostatnią uczestniczką WTA Finals, co też jest istotną informacją dla Igi Świątek. W fazie grupowej Polka trafi wówczas - to można też powiedzieć z wielkim prawdopodobieństwem - albo na Zheng, albo na Krejcikovą.