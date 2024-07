Ostatni "polski akcent" w singlu Wimbledonu. Ależ wyczyn Paolini, w tle nawet Świątek

W weekend 13-14 lipca dojdzie do zakończenia wszelkich rywalizacji w tegorocznej edycji Wimbledonu - i już teraz niemal wszystkie karty zostały odkryte. W półfinałach singla pań zmierzą się ze sobą Barbora Krejcikova i Jelena Rybakina oraz Donna Vekić i Jasmine Paolini . Zwłaszcza przypadek tej ostatniej zawodniczki jest tu niezwykle ciekawy.

Włoszka, która ma polskie korzenie, do tego etapu londyńskiego turnieju doszła ogrywając kolejno Sorribes Tormo, Minnen, Andreescu, Keys i Navarro. Gdy zaś spojrzymy w nieco szerszym kontekście, to łatwo można dojść do wniosku, że 28-latka zalicza wręcz fantastyczny jak na siebie sezon pod kątem gier wielkoszlemowych.