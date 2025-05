Ostapenko "zdegradowana" na Foro Italico. 1:6. A skończyła tak jak rok temu

Rok temu Rebecca Šramková i Jelena Ostapenko też wpadły na siebie w Rzymie Słowaczka była wówczas objawieniem turnieju, przeszła kwalifikacje, dotarła do czwartej rundy. A mecz z Łotyszką, byłą mistrzynią French Open, był już dla niej szóstym na Foro Italico.

Teraz znów wpadła w drabince na Słowaczkę, ale już w drugiej rundzie. I tym razem mecz umieszczono na korcie numer dwa, jednym z najmniej prestiżowych w całym kompleksie. Od "Jedynki" oddziela go tylko niski płotek, kibice oglądają spotkanie z trzech stron.

WTA Rzym. Jelena Ostapenko - Rebecca Sramkova. Rewanż za zeszłoroczny bój na Pietrangeli

Dla Ostapenko był to pierwszy bój w stolicy Włoch, Słowaczka miała zaś za sobą wygrany pojedynek z Amerykanką Mccartney Kessler. I to dość łatwo, 6:3, 6:3. Zdecydowaną faworytką była oczywiście Łotyszka, mistrzyni ze Stuttgartu, pogromczyni choćby Igi Świątek czy Aryny Sabalenki. Tyle że w jej przypadku wnioskowanie czegokolwiek na bazie poprzednich występów nie ma najmniejszego sensu. Przecież po wygranej w WTA 500 przyszedł mecz z Anastasiją Sevastovą w Madrycie, która wtedy nie była nawet notowana w rankingu WTA. I Ostapenko go przegrała, w dwóch setach.