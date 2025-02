Ostapenko zatrzymana w finale. Pogromczyni Świątek nie dała rady, sensacyjna zwyciężczyni

Polscy kibice tenisa mocno wierzyli, że w finale turnieju WTA w Dosze po raz czwarty z rzędu zamelduje się Iga Świątek. Polka była blisko tego dokonania, ale zabrakło postawienia "kropki nad i". W piątkowym półfinale musiała uznać wyższość Jeleny Ostapenko. Reprezentantka Łotwy dominowała na korcie i odniosła zasłużone zwycięstwo 6:3, 6:1 , podwyższając bilans bezpośrednich starć z naszą tenisistką do stanu 5-0. Mistrzyni Roland Garros 2017 złapała świetną formę w stolicy Kataru i potwierdziła to także podczas wczorajszej potyczki.

Przeciwniczką 27-latki w wielkim finale okazała się Amanda Anisimova, której również ciężko się było spodziewać w sobotniej rywalizacji. Amerykanka miała problemy zdrowotne po Australian Open, wycofała się z jednego turnieju. W Dosze znów jednak przypominała o swoim wielkim talencie, który poprowadził ją do wielu zwycięstw z Aryną Sabalenką czy też m.in. półfinału Roland Garros 2019 oraz ubiegłorocznego finału WTA 1000 w Toronto. W półfinale tenisistka z USA zakończyła serię ośmiu zwycięstw z rzędu Jekateriny Aleksandrowej . Dzisiaj stanęła przed szansą na największy tytuł w karierze, chociaż to przeciwniczka występowała w roli faworytki z racji większego doświadczenia.

Znamy triumfatorkę WTA 1000 w Dosze. Największy tytuł w karierze Amandy Anisimovej

Amerykanka nie poszła jednak za ciosem, mimo że prowadziła już 30-0 przy własnym podaniu. Zawiązała się świetna seria po stronie Jeleny, która zgarnęła dziewięć następnych akcji. Dopiero podczas ósmego gema Anisimova przerwała napór ze strony przeciwniczki i sama przeszła do ofensywy. Podczas dziewiątego rozdania mistrzyni Roland Garros 2017 miała ogrom problemów z serwisem i pojawiły się dwa break pointy na 5:4 dla tenisistki ze Stanów Zjednoczonych. Przy ostatniej szansie znów zaimponowała kapitalny returnem , który dał jej szansę na zamykanie seta. Tenisistka z USA nie miała z tym większych problemów. Ostatecznie to 23-latka zgarnęła seta wynikiem 6:4.

Reprezentantka Łotwy udała się na chwilę przerwy, po czym wróciła na kort. Od początku drugiej odsłony próbowała przejąć inicjatywę na korcie, miała nawet break pointa na 2:0. Amanda zdołała oddalić zagrożenie i wygrała to zacięte rozdanie. Po chwili rozegrała wymarzonego gema przy podaniu przeciwniczki. Wygrała go do zera, po raz kolejny kończąc perfekcyjnym returnem. Anisimova nie zdołała pójść za ciosem. W czwartym rozdaniu miała sporo kłopotów z serwisem i Jelena doskonale to wykorzystała. Wywalczyła przełamanie powrotne, również nie tracąc punktu.