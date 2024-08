Ostapenko wyeliminowana z US Open, nie zagra ze Świątek. Wystarczyły 64 minuty

Gdy Iga Świątek kończyła swoje spotkanie z Kamillą Rachimową, na drugim co do wielkości obiekcie w Nowym Jorku pojawiły się Jelena Ostapenko i Naomi Osaka, by rozegrać hitowe starcie pierwszej rundy US Open. Łotyszka nie grała źle, ale została zdominowana przez jeszcze lepiej prezentującą się Japonkę. Mistrzyni turnieju z 2018 i 2020 roku wygrała mecz 6:3, 6:2. W kolejnej fazie czeka ją następne wyzwanie, gdyż będzie musiała się zmierzyć z Karoliną Muchovą.