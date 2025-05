A później zaczął się mecz Jasmine Paolini z Jeleną Ostapenko, z 90-minutowym poślizgiem. Jakby tego mało, to po jego zakończeniu do boju ruszył jeszcze Jannik Sinner. Nic dziwnego, że na największym korcie w stolicy Włoch pojawił się komplet widzów. I już podczas historycznego boju Jasmine dostali całą masę emocji.

WTA Rzym. Jasmine Paolini - Jelena Ostapenko. Włoszka goni w rankingu Igę Świątek. I może ją wyprzedzić

Dla 29-letniej Włoszki był to pierwszy mecz w Rzymie na poziomie czwartej rundy. Nawet jeśli w innych turniejach dochodziła do końcowych faz, tu jakoś nigdy jej się nie wiodło. Na Foro Italico wygrała zaledwie dwa z siedmiu spotkań, aż do tej edycji Italian Open. A teraz stawką jej spotkania z Jeleną Ostapenko być ćwierćfinał, a pewnie i coś więcej. Włoszka już wiedziała, że na tym etapie będzie czekać na nią Diana Sznajder, później w półfinale ktoś z tercetu: Peyton Stearns/Elina Switolina/Danielle Collins.