Tegoroczna edycja turnieju WTA 500 w Stuttgarcie układa się nietypowo, bowiem po raz pierwszy od czterech lat w najlepszej "4" imprezy zabrakło Igi Świątek. W tym gronie znalazła się za to pogromczyni Polki - Jelena Ostapenko, która wczoraj po raz szósty rozprawiła się z naszą tenisistką. Dzisiaj Łotyszka walczyła o awans do decydującego starcia z Jekateriną Aleksandrową. Ostapenko nie spędziła na korcie zbyt dużo czasu. Po 89 minutach gry mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:4, 6:4 i awansu do finału.