Aryna Sabalenka, choć w styczniu obroniła tytuł w turnieju Australian Open zaliczanym do Wielkiego Szlema, w rozgrywkach w Dubaju niespodziewanie odpadła już po drugiej rundzie. 25-latka pochodząca z Mińska nie zamierza długo rozpaczać nad wynikiem. Przygotowując się do kolejnych startów w tym sezonie, zorganizowała dla swoich fanów sesję pytań na Instagramie. Kibiców rywalki Igi Świątek ciekawiło, czy zawodniczka myśli już o potomstwie. Odpowiedź tenisistki daje do myślenia.