"Ten mecz był naprawdę szalony i naprawdę uważam, że był to mecz na bardzo wysokim poziomie. Grała (Peyton Stearns - przyp.red.) niesamowity tenis. Powtarzałam sobie: 'Zostań tam i walcz o każdy punkt. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy'. Prawdopodobnie jest to odpowiedni moment na szalony powrót i udało mi się. Jestem bardzo szczęśliwa, że nie poddałam się i dałam z siebie wszystko, mimo że nie grałam swojego najlepszego tenisa. Starałam się po prostu pozostać w grze i walczyć o każdy punkt. Ale ten mecz z pewnością zapisze się w księdze najbardziej szalonych i najlepszych meczów w mojej karierze" - oznajmiła po spotkaniu rywalka Igi Świątek.