Ósmy tytuł Polki w tym roku. Rekordowy ranking zależy od... pogromczyni Igi Świątek

Ach, gdyby tak w singlu... 23-letnia Martyna Kubka nie musiałaby już zmagać się z rywalkami z trzeciej czy czwartej setki w rankingu WTA, a "atakowałaby" pierwszą setkę. Tyle że w grze pojedynczej tak dobrze nie idzie, był jeden finał zawodów ITF w La Marsa i kilka zaciętych spotkań ze znacznie wyżej notowanymi zawodniczkami w turniejach WTA. Wciąż nie wystarcza to jednak na awns do trzeciej setki światowej listy, choć tak daleko już wcale nie jest.

Nie uda się to też w hiszpańskiej miejscowości Ourense, gdzie Polka była rozstawiona z szóstką. W piękny sposób dostała się co ćwierćfinału, wygrywając m.in. z Francuzką Nahią Berecoecheą 6:0, 6:1 - tą samą, która w marcu pokonała w Katalonii Maję Chwalińską .

Kapitalna forma Martyny Kubki w zmaganiach deblowych. Wygrała osiem z dziewięciu ostatnich turniejów!

Tyle że Polka dostała jeszcze tego samego dnia drugą szansę, by wjechać jednak z Hiszpanii w dobrym humorze. Wspólnie z Belgijką Larą Salden dotarły bowiem do finał zmagań deblowych, co sensacją żadną nie jest. Były bowiem rozstawione z dwójką, na co spory wpływ miał wysoki ranking WTA Polki - 137. miejsce. Tyle że w meczu o tytuł spotkały się z najwyżej rozstawionym duetem: Matilde Jorge (Portugalia)/Anna Rogers (USA). Z tą drugą Kubka grała wspólnie w lipcu w Corroios-Seixal - wygrały tamten turniej w Portugalii.