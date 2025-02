Ósma rakieta świata kompletnie zaskoczona, po prostu popis. "Co to miało być?"

Turniej ATP w Rotterdamie rangi 500 okazał się naprawdę udany dla Huberta Hurkacza, który po pokonaniu trzech kolejnych rywali zdołał przedrzeć się do półfinału zmagań w którym los postawił przed nim Hiszpana Carlosa Alcaraza. W drugiej części drabinki tymczasem znaleźli się Alex de Minaur oraz, mocno niespodziewanie, Mattia Bellucci. Włoch co prawda uległ tu ostatecznie Australijczykowi, ale momentami potrafił go naprawdę mocno zaskoczyć...