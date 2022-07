Oskarża Nadala o symulowanie kontuzji. Czy Hiszpan zagra z Kyrgiosem?

"Sportowy wyczyn Rafaela Nadala, który doszedł do półfinału kontuzjowany" - napisała w tytule jedna z włoskich gazet. Fabio Fognini umieścił zdjęcie z tym zdaniem na Instagramie, podkreślił słowo "kontuzjowany" po czym dodał podpis: "Chłopaki, nie wierzcie we wszystko co czytacie, BARDZO PROSZĘ".

Wimbledon 2022. Fognini nie wierzy Nadalowi?

Włoski tenisista, triumfator Australian Open z 2015 roku sugeruje, że Hiszpan symulował uraz mięśni brzucha, który uniemożliwiał mu serwowanie z pełną mocą w starciu z Fritzem?

Sam Nadal nie chciał długo mówić o kontuzji. - Ewidentnie coś jest nie tak - powiedział dziennikarzom. - Muszę przejść badania, żeby wiedzieć co się dzieje. Wtedy ogłosimy czy będę w stanie grać z Kyrgiosem.

Wimbledon 2022. Czy Nadal może nie zagrać z Kyrgiosem?

Przyznał, że w połowie meczu z Fritzem jego ojciec Sebastian radził mu, żeby opuścił kort. - Parę razy w życiu musiałem tak zrobić, ale szczerze tego nienawidzę - skomentował Rafa. - Dojście do ćwierćfinału Wimbledonu kosztowało mnie masę wysiłku. Nie chciałem tego zaprzepaścić poddając mecz. Tym bardziej, że czułem, iż jestem w stanie rywalizować.

Dziś Hiszpan przejdzie badania. Od ich wyniku zależy czy zagra w jutrzejszym półfinale. Nikt sobie jednak nie wyobraża, żeby mogło być inaczej.

