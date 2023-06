Osiem setboli i wszystko na nic. Tak Polka przegrała finał. Wielka szkoda

Dla Mai Chwalińskiej i Jesiki Malečkovej był to bardzo pracowity piątek, ale dla ich rywalek - również. W piątkowe południe zaczęły się oba półfinały, mecz Polki i Czeszki był o kwadrans dłuższy niż Japonki Hibino i Serbki Stevanović, ale nie miało to większego znaczenia. Ważniejsze było to, że jeszcze na ten sam dzień wyznaczono finał. Pogoda dopisała, kibice również - sam mecz był kwintesencją gry deblowej. Emocjonujący, pełen wymian pod siatką, ale i pełen dramatów. Niestety, nie skończył się dobrze dla Chwalińskiej i jej partnerki.

Dramaturgia godna wielkiego finału. Osiem piłek setowych Polki i Czeszki. Za mało, rywalki wykorzystały już drugą

Drugi set i znów to samo. Tego tie-breaka mogło w ogóle nie być

W nim wszystko układało się po myśli Chalińskiej i Malečkovej do stanu 5:4. Prowadziły z małym przełamaniem, miały dwa serwisy. Pokpiły sprawę - ostatnie akcje zdecydowanie należały do Stevanović. To jej zagrania sprawiły, że puchar za wygrany turniej w Ilkley i 140 rankingowych punktów nie powędrowały do Polki i Czeszki.