Osiem asów, prowadzenie Osaki. Pomoc medyczna, za chwilę dramatyczna decyzja

Co innego zaś Osaka - tenisistka o wielkich możliwościach i ogromnych aspiracjach. Zasugerowała wręcz, że jeśli wyniki w tym roku będą dalekie od jej oczekiwań, może zakończyć karierę. A początek sezonu miała niemal wymarzony: finał turnieju w Auckland, który poddała po wygraniu pierwszego seta, wyeliminowanie w Melbourne Caroline Garcii i Karoliny Muchovej . W piątek miała dołączyć do tego grona trzecia świetna zawodniczka, która też była w TOP 10 rankingu.

Australian Open. Naomi Osaka kontra Belinda Bencic w trzeciej rundzie turnieju w Melbourne

Naomi bowiem znakomicie ustawiała sobie kolejny gemy pierwszymi podaniami - i nie chodzi tu nawet o samą sumę ośmiu asów. Bencic niewiele mogła zrobić, ale co gorsze dla niej, zaczęła też odstawać we własnych gemach. Return Osaki był potężny, od razu spychał przeciwniczkę do defensywy. Za chwilę zrobiło się 5:2 dla Osaki, set zmierzał już ku końcowi.