Osiem asów, godzinka i po zabawie. Polski finalista Roland Garros wrócił z przytupem

Tymczasem to właśnie na tej nawierzchni, która teoretycznie najmniej sprzyja stylowi gry młodego reprezentanta Polski, 17-latek otarł się o wielkoszlemowy sukces . W finale z Kaylanem Bigunem w świetnym stylu wygrał pierwszego seta i był już o krok od końcowego triumfu. I chociaż przegrał dwie kolejne partie, to całościowo pozostawił po sobie doskonałe wrażenie. Wlał nadzieję, że mamy kolejnego zawodnika, który wkrótce może dołączyć do czołówki polskich graczy. Zwłaszcza, że Tomasz posiada niebywały atut w postaci atomowego serwisu.

Tenis to jednak taka dyscyplina, gdzie szybko trzeba spożytkować sukces i przejść do porządku dziennego, bowiem za rogiem czekają już kolejne wyzwania. Po tygodniu przerwy Berkieta udał się do Monastyru na turniej rangi ITF M15 rozgrywany na kortach twardych, by walczyć o cenne punkty do rankingu ATP, które pozwolą mu na łatwiejsze przejście z rozgrywek juniorskich na poziom zawodowy. Wszak 21 lipca skończy już 18 lat i wkrótce na dobre zadomowi się w gronie seniorów. Obecnie zawodnik urodzony w Warszawie plasuje się na 1199. miejscu w notowaniu najlepszych graczy świata, więc jest nad czym pracować.