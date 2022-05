Osiągnęła największy sukces w karierze. Po drodze wyeliminowała Polkę

28-letnia Trevisan po raz pierwszy zagra w czołowej czwórce turnieju wielkoszlemowego. Poprzednio jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał, także w Paryżu, w 2020 roku. Wtedy na jej drodze stanęła Iga Świątek.

W tegorocznym turnieju w Paryżu Włoszka w drugiej rundzie pokonała Magdę Linette.

Trevisan w tym miesiącu wygrała pierwszy turniej w karierze. W finale imprezy w Rabacie, która podobnie jak Roland Garros jest rozgrywana na "mączce", pokonała Amerykankę Claire Liu.

Iga Świątek ma urodziny. Jej pierwszy trener składa życzenia i punktuje Podczas wtorkowego spotkania Włoszka w pierwszym secie dwa razy przełamała podanie rywalki. Ta w drugiej partii wyszła co prawda na prowadzenie 3:1, odbierając serwis, ale Trevisan szybko odrobiła stratę.

W szóstym gemie było nerwowo dla 28-latki z Florencji. Przegrywała już 0:40, robiąc dwa podwójne błędy serwisowe, ale obroniła się m.in. asem. Potem Fernandez miała jeszcze jednego break poitna, jednak również go nie wykorzystała i przegrała gema.

Zemściło się to w dziewiątym gemie. 19-letnia Fernandez, finalistka US Open z zeszłego roku, straciła podanie i Trevisan serwowała, aby wygrać mecz. Na początku przegrywała 0:30, potem zdobyła trzy kolejne punkty, ale Kanadyjka obroniła pierwszą piłkę meczową. Po chwili Fernandez miała znowu szansę na przełamanie. I tym razem ją wykorzystała, doprowadzając do remisu 5:5.

Tenis. Pięć przełamań w trzecim secie

Następnie obie tenisistki wygrały własne podania, więc potrzebny był tie-break. W nim Kanadyjka szybko odskoczyła na kilkupunktowe prowadzenie (zawodniczki zmieniały strony przy stanie 5-1), a wygrała go 7-3.

W decydującym secie Trevisan objęła prowadzenie 4:0, z dwoma przełamaniami. Zawodniczki miały jednak problem z utrzymaniem podania, w sumie przegrały je pięć razy. W siódmym gemie Włoszka serwowała na mecz, ale go przegrała. Poprawiła się w dziewiątym, osiągając największy sukces w karierze.

Rywalką Trevisan w półfinale będzie zwyciężczyni meczu pomiędzy Amerykankami Coco Gauff i Slaone Stephens.

Ćwierćfinał gry pojedynczej kobiet:

Martina Trevisan (Włochy) - Leylah Fernandez (Kanada, 17.) 6:2, 6:7 (3-7), 6:3