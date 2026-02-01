Osaka wykluczona, nagle takie wieści o Wiktorowskim. Padła kluczowa data

Zobaczenie Tomasza Wiktorowskiego w boksie Naomi Osaki było dużym zaskoczeniem dla świata tenisa. Pierwszy raz Polak u boku Japonki pojawił się podczas turnieju WTA w Montrealu. Początkowo Wiktorowski został zatrudniony na okres próbny, ale szybko przekonał do siebie Osakę.

Były trener Igi Świątek był obecny w boksie Japonki podczas bardzo udanego US Open 2025, gdzie była mistrzyni imprezy dotarła do półfinału. Dla Osaki był to pierwszy półfinał turnieju rangi Wielkiego Szlema od 2021 roku. Wiktorowski z Osaką przepracowali okres przygotowawczy i z dużymi nadziejami przyjechali do Australii.

Nadchodzi sądny czas Wiktorowskiego. Już za miesiąc

Australian Open zakończył się jednak dla Japonki już na drugiej rundzie. Z trzeciej musiała się wycofać z powodu kontuzji. W związku z tym nie doszło do wymarzonej rywalizacji w czwartej rundzie imprezy. Cały świat czekał na starcie Osaka - Świątek, a zarazem także Wiktorowski - Fissette. W tym przypadku to się nie wydarzyło.

Jak się okazuje, przyszłość polskiego trenera u boku byłej liderki liderki rankingu WTA stoi pod znakiem zapytania. Szczegóły zdradził Karol Stopa. - Albo Tomek zdoła jej narzucić swój rytm, albo to może być krótka przygoda. Z tego, co słyszałem, są umówieni do Indian Wells, a później ma nastąpić weryfikacja - przekazał w programie "Trzeci Serwis".

Indian Wells to trzeci z tysięczników zaplanowanych przez WTA na ten sezon. Rywalizacja w Kalifornii rozpocznie się 2 marca. Osaka wygrała ten turniej w 2018 roku. Wiktorowski z kolei wspólnie ze Świątek triumfował w tych przepięknych okolicznościach natury dwukrotnie - w 2022 i 2024 roku.

Naomi Osaka walczyła o tytuł WTA 1000 w Montrealu, w jej boksie siedział Tomasz Wiktorowski Minas Panagiotakis AFP

Niedługo przed Australian Open od Naomi Osaka nadeszła wiadomość o rozstaniu MICHAEL BRADLEY / AFP AFP

Naomi Osaka i trener Tomasz Wiktorowski wycofali się z turnieju w Osace Wojciech KUBIK/East News / PAUL MILLER/AFP/East News East News

