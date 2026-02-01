Partner merytoryczny: Eleven Sports

Osaka wykluczona, nagle takie wieści o Wiktorowskim. Padła kluczowa data

Rafał Sierhej

Naomi Osaka zmuszona była wycofać się z rywalizacji w Australian Open jeszcze przed wyjściem na kort w trzeciej rundzie. Japonka prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego miała problemy zdrowotne, które nie pozwoliły jej na dalszą grę w turnieju. Do kolejnego Wielkiego Szlema pozostały niecałe cztery miesiące. Nie jest jednak pewne, czy Osaka podejdzie do niego z Wiktorowskim w boksie. Karol Stopa zdradził pewne detale ich umowy. Padła konkretna data.

Mężczyzna trzymający rakiety i piłki tenisowe w sportowym stroju obok kobiety w pomarańczowej sukience na korcie tenisowym, która energicznie wyraża emocje.
Tomasz Wiktorowski i Naomi OsakaMATTHEW STOCKMAN/AL BELLO/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

Zobaczenie Tomasza Wiktorowskiego w boksie Naomi Osaki było dużym zaskoczeniem dla świata tenisa. Pierwszy raz Polak u boku Japonki pojawił się podczas turnieju WTA w Montrealu. Początkowo Wiktorowski został zatrudniony na okres próbny, ale szybko przekonał do siebie Osakę.

Były trener Igi Świątek był obecny w boksie Japonki podczas bardzo udanego US Open 2025, gdzie była mistrzyni imprezy dotarła do półfinału. Dla Osaki był to pierwszy półfinał turnieju rangi Wielkiego Szlema od 2021 roku. Wiktorowski z Osaką przepracowali okres przygotowawczy i z dużymi nadziejami przyjechali do Australii.

Nadchodzi sądny czas Wiktorowskiego. Już za miesiąc

Australian Open zakończył się jednak dla Japonki już na drugiej rundzie. Z trzeciej musiała się wycofać z powodu kontuzji. W związku z tym nie doszło do wymarzonej rywalizacji w czwartej rundzie imprezy. Cały świat czekał na starcie Osaka - Świątek, a zarazem także Wiktorowski - Fissette. W tym przypadku to się nie wydarzyło.

Jak się okazuje, przyszłość polskiego trenera u boku byłej liderki liderki rankingu WTA stoi pod znakiem zapytania. Szczegóły zdradził Karol Stopa. - Albo Tomek zdoła jej narzucić swój rytm, albo to może być krótka przygoda. Z tego, co słyszałem, są umówieni do Indian Wells, a później ma nastąpić weryfikacja - przekazał w programie "Trzeci Serwis".

Indian Wells to trzeci z tysięczników zaplanowanych przez WTA na ten sezon. Rywalizacja w Kalifornii rozpocznie się 2 marca. Osaka wygrała ten turniej w 2018 roku. Wiktorowski z kolei wspólnie ze Świątek triumfował w tych przepięknych okolicznościach natury dwukrotnie - w 2022 i 2024 roku.

Tenisistka w niebieskiej koszulce i czapce z daszkiem energicznie reaguje podczas meczu, w tle widoczne rozmyte światła oraz wstawka pokazująca kibica w okularach przeciwsłonecznych, siedzącego na trybunach.
Naomi Osaka walczyła o tytuł WTA 1000 w Montrealu, w jej boksie siedział Tomasz WiktorowskiMinas PanagiotakisAFP
Niedługo przed Australian Open od Naomi Osaka nadeszła wiadomość o rozstaniu
Niedługo przed Australian Open od Naomi Osaka nadeszła wiadomość o rozstaniuMICHAEL BRADLEY / AFPAFP
Zaskoczony mężczyzna w czapce z daszkiem i ciemnym podkoszulku patrzący szeroko otwartymi oczami, w tle rozmazane postacie. W okrągłej wstawce osoba w sportowym stroju i inna osoba udzielająca jej pomocy medycznej przy nodze.
Naomi Osaka i trener Tomasz Wiktorowski wycofali się z turnieju w OsaceWojciech KUBIK/East News / PAUL MILLER/AFP/East NewsEast News
