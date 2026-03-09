Osaka wprost o współpracy z Wiktorowskim. Naprawdę to powiedziała o trenerze

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Naomi Osaka ma za sobą już dwa zwycięstwa w Indian Wells, a przed nią ogromne wyzwanie w 1/8 finału. Zmierzy się w niej z Aryną Sabalenką, postrzeganą za murowaną faworytkę. Zanim jednak Japonka wyszła jeszcze na kort, udzieliła szczerego wywiadu w którym opowiedziała o współpracy z Tomaszem Wiktorowskim, potwierdzając tym samym wcześniejsze doniesienia na jego temat. Z jej ust padło zaskakujące wyznanie.

Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski
Naomi Osaka szerzej wypowiedziała się na temat współpracy z Tomaszem WiktorowskimNurPhotoGetty Images

Choć nie bez problemów, Naomi Osaka uporała się w 1/16 finału Indian Wells z Camilą Osorio i awansowała do najlepszej szesnastki turnieju. W 1/8 finału czeka ją wielkie wyzwanie - bój z Aryną Sabalenką, z którą w ubiegłym roku dwukrotnie przegrała.

Białorusinka postrzegana jest za faworytkę do triumfu w całym turnieju, a jeśli dodamy do tego fakt, że Osaka w ostatnim czasie regularnie zmagała się z problemami zdrowotnymi, o czym sama ostatnio mówiła, nic dziwnego, że daje jej się niewielkie szanse na triumf.

    Osaka ujawniła, jak zachowuje się Wiktorowski. Tak określiła Polaka

    Przed hitowym spotkaniem 28-latka udzieliła wywiadu stacji CANAL+, w którym opowiedziała szerzej o współpracy z Tomaszem Wiktorowskim. Polak latem 2025 roku został szkoleniowcem reprezentantki Japonii, a ich współpraca przynosi owoce.

    Jest bardzo zabawny. Tego się nie spodziewałam, bo z daleka, kiedy widziałam go w trakcie sezonu, wyglądał zawsze na bardzo poważnego, ale nie, jest naprawdę śmieszny. Ciągle żartuje, jest bardzo sarkastyczny, co niezwykle doceniam
    stwierdziła Osaka. 

    - Jest też świetnym trenerem, doskonale zna się na tym, co robi i co najważniejsze wie, o czym mówi. To coś, co bardzo szanuję. Atmosfera jest naprawdę fajna - dodała była liderka rankingu WTA.

    Tomasz Wiktorowski uczy Osakę mówić po polsku? "Stara się"

    Joanna Sakowicz-Kostecka zapytała także, czy może były trener Igi Świątek nauczył już tenisistkę kilku słów po polsku. Odpowiedź Osaki w tym temacie zaskakuje.

    - Myślę, że to były brzydkie słowa, więc ich nie powiem. Ale tak, stara się mówić do mnie czasem po polsku i rozumiem to. Jeśli miałabym jednak coś teraz powtórzyć, to bym pewnie sobie nie przypomniała - dodała śmiejąc się.

    Mecz Naomi Osaki z Aryną Sabalenką zaplanowano na wtorek 10 marca. Zawodniczki wyjdą na kort nie przed godziną 19.

    Tenisistka ubrana w żółtą sukienkę w cętki wykonuje dynamiczne uderzenie forehandowe rakietą, koncentrując się na zbliżającej się piłce tenisowej na tle kortu i widocznych fragmentów reklamy.
    Naomi OsakaMatthew StockmanAFP
    Mężczyzna wykonujący gest ręką instruuje młodą kobietę podczas treningu tenisowego na korcie US Open, oboje trzymają rakiety tenisowe i noszą sportowe ubrania.
    Naomi Osaka i Tomasz WiktorowskiFoto OlimpikAFP
    Tenisistka w różowej sukience stoi na korcie, trzyma rakietę i energicznie zaciska pięść, wyrażając silne emocje związane z grą.
    Aryna SabalenkaHarry HowAFP
