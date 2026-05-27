Osaka prosto z mostu ws. Wiktorowskiego. Nie tego się spodziewała

Naomi Osaka przebrnęła przez pierwszą rundę Rolanda Garrosa, pokonując w dwusetowym meczu Laurę Siegemund 6:3, 7:6(3). Po wszystkim pojawiła się na konferencji prasowej, podczas której odpowiedziała na jedno z pytań, które dotyczyło kulisów współpracy z Tomaszem Wiktorowskim.

Tak szczerze, to Tomasz nie próbuje mnie za bardzo przeciążać. I czuję, że ufa mi oraz podejmowanym przeze mnie decyzjom. Wie, że nieraz działam bardzo intuicyjnie

"Sporo rozmawiamy o utrzymaniu jakości na korcie. Zwłaszcza, że tempo mojej gry jest wysokie w porównaniu do innych zawodniczek. Trener próbuje sprawić, abym utrzymała to samo tempo, bo mam tendencję do cofania się, gdy za dużo myślę. Dzień przed meczem zazwyczaj daje mi dużo schematów do przećwiczenia. Ale wszystko zależy od rywalki" - wyjaśniła Japonka.

To nie pierwszy raz, gdy Osaka zachwala polskiego szkoleniowca. Kiedy w lipcu zeszłego roku rozpoczęli współpracę, zaskoczyło ją zwłaszcza jedno.

Oto prawda o współpracy Osaki i Wiktorowskiego. Zaskoczyło ją jedno

Całkiem niedawno, w rozmowie z Canal+Sport, Naomi Osaka wręcz rozpływała się nad Tomaszem Wiktorowskim. "Jest świetny" - komplementowała go. I przyznawała, że na początku współpracy zaskoczyła ją zwłaszcza jedna rzecz.

"On jest bardzo zabawny. Tego się nie spodziewałam. Z daleka, kiedy widziałam go w trakcie sezonu, wyglądał zawsze bardzo poważnie. Ale nie, tak naprawdę jest śmieszny" - zapewniała. "Ciągle żartuje, jest bardzo sarkastyczny. Doceniam to" - zapewniała.

Od razu dodała, że oprócz tego Polak jest również fantastycznym szkoleniowcem. Wprowadza dobrą atmosferę. "Świetnie zna się na tym, co robi i - co najważniejsze - wie, o czym mówi. To coś, co bardzo szanuję. Atmosfera jest naprawdę fajna" - tłumaczyła.

Śmiała się, że w trakcie treningów Wiktorowski czasem mówi coś po polsku i najpewniej są to brzydkie słowa. "Jeśli miałabym jednak coś teraz powtórzyć, to bym pewnie sobie nie przypomniała" - opowiadała.

W ostatnim czasie Naomi Osaka miała okazję zmierzyć się z byłą wieloletnią podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, Igą Świątek. Starcie to przegrała 2:6, 1:6. Na ten moment powtórka nie jest spodziewana, choć obie tenisistki walczą w Paryżu.

Japonka szykuje się właśnie do meczu z Donną Vekić z Chorwacji (czwartek, 28 maja) w drugiej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa 2026. Do tej pory panie mierzyły się dwukrotnie (Stuttgart 2019, Australian Open 2016). W obu przypadkach górą była Osaka.





