Partner merytoryczny: Eleven Sports

Osaka nagle zeszła z kortu, Sabalenka nie dowierzała. Musiała zmienić rywalkę

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Pokazowe spotkanie Aryny Sabalenki z Naomi Osaką przyciągnęło na trybuny w Atlancie tłumy kibiców. Obie tenisistki zaprezentowały fanom całą gamę niesamowitych zagrań, a ostatecznie górą z pojedynku po super tie-breaku była Białorusinka. W końcówce doszło jednak do zaskakującej sceny - z kortu nagle zeszła Osaka, która została zastąpiona. Tym samym zaskoczona Sabalenka musiała zmierzyć się z nową, kompletnie nieznaną sobie rywalką.

Dwie tenisistki podczas meczu, jedna w czerwonej sukience gestykuluje i wyraża emocje na korcie, druga w żółtej sukience z opuszczoną głową i rakietą, w tle widoczna publiczność.
Aryna Sabalenka i Naomi OsakaPAUL MILLER / AFP / Matthew Stockman/Getty Images for WTAAFP

Ponad siedem lat Aryna Sabalenka czekała na okazję do rewanżu z Naomi Osaką. Japonka w 2018 roku pokonała ją w 1/8 finału US Open i od tamtej pory dwie wybitne tenisistki nie miały okazji mierzyć się na korcie. Aż do ostatniego weekendu.

W nocy z soboty na niedzielę gwiazdy wzięły udział w pokazowym spotkaniu w Atlancie, a na trybunach zasiadły tłumy kibiców. Białorusinka i Japonka zadbały o to, aby dać odpowiednie show, choć mecz był bez stawki. Skończył się jednak szczęśliwie dla liderki rankingu WTA.

Zobacz również:

Sorana Cirstea ogłosiła, że w 2026 roku zakończy karierę
Tenis

Gwiazda tenisa mówi "pas". Mistrzyni turnieju WTA 1000 nadała komunikat

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Sceny w meczu Sabalenki z Osaką. Zmiana rywalki w samej końcówce

    Sabalenka triumfowała w pierwszym secie 6:3, ale w drugim nastąpił zwrot akcji. To Osaka wygrała 6:4, a losy ich rywalizacji miały rozstrzygnąć się w super tie-breaku. W nim doszło do wyjątkowo niecodziennej sceny.

    Przy stanie 9:3 Naomi Osaka nagle zeszła z kortu, a rakietę przekazała... jednej z dziewczynek od podawania piłek. Gest był jasny - Sabalenka musiała zmienić rywalkę i zmierzyć się z kompletnie nieznaną sobie oponentką. Ku uciesze publiczności, z wymiany górą wyszła właśnie owa dziewczynka, która posłała piłkę w sam narożnik, dopisując do swojego konta winnera. 

    Białorusinka nie mogła uwierzyć w to, jak celnie uderzyła "nowa rywalka", nagrodzona przez obie tenisistki, a także kibiców brawami. Po zdobytym punkcie, który dopisany został do konta Osaki, dziewczynka przekazała na powrót rakietę 16. zawodniczce świata. Kolejny punkt padł już łupem faworytki i tym samym wyrównała ona chociaż w pewnym stopniu rachunki z oponentką.

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka
    Tenis

    Sabalenka wywołała skandal. Potem wypaliła przed kamerami: Nie muszę tu być

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Tenisistka w dynamicznej pozie podczas serwisu, ubrana w czerwony strój sportowy, skupiona na precyzyjnym uderzeniu rakietą tenisową, światło podkreśla sportową atmosferę kortu.
    Aryna SabalenkaAA/ABACANewspix.pl
    Tenisistka w żółtej sukience wykonuje zamach na kort tenisowy, koncentrując się na zbliżającej się piłce, na tle jednolitego, ciemnego tła.
    Naomi OsakaADEK BERRYAFP
    Aryna Sabalenka
    Aryna SabalenkaDIMITAR DILKOFF / AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja