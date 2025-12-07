Osaka nagle zeszła z kortu, Sabalenka nie dowierzała. Musiała zmienić rywalkę

Ponad siedem lat Aryna Sabalenka czekała na okazję do rewanżu z Naomi Osaką. Japonka w 2018 roku pokonała ją w 1/8 finału US Open i od tamtej pory dwie wybitne tenisistki nie miały okazji mierzyć się na korcie. Aż do ostatniego weekendu.

W nocy z soboty na niedzielę gwiazdy wzięły udział w pokazowym spotkaniu w Atlancie, a na trybunach zasiadły tłumy kibiców. Białorusinka i Japonka zadbały o to, aby dać odpowiednie show, choć mecz był bez stawki. Skończył się jednak szczęśliwie dla liderki rankingu WTA.

Sceny w meczu Sabalenki z Osaką. Zmiana rywalki w samej końcówce

Sabalenka triumfowała w pierwszym secie 6:3, ale w drugim nastąpił zwrot akcji. To Osaka wygrała 6:4, a losy ich rywalizacji miały rozstrzygnąć się w super tie-breaku. W nim doszło do wyjątkowo niecodziennej sceny.

Przy stanie 9:3 Naomi Osaka nagle zeszła z kortu, a rakietę przekazała... jednej z dziewczynek od podawania piłek. Gest był jasny - Sabalenka musiała zmienić rywalkę i zmierzyć się z kompletnie nieznaną sobie oponentką. Ku uciesze publiczności, z wymiany górą wyszła właśnie owa dziewczynka, która posłała piłkę w sam narożnik, dopisując do swojego konta winnera.

Białorusinka nie mogła uwierzyć w to, jak celnie uderzyła "nowa rywalka", nagrodzona przez obie tenisistki, a także kibiców brawami. Po zdobytym punkcie, który dopisany został do konta Osaki, dziewczynka przekazała na powrót rakietę 16. zawodniczce świata. Kolejny punkt padł już łupem faworytki i tym samym wyrównała ona chociaż w pewnym stopniu rachunki z oponentką.

