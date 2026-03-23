Osaka gorzko po klęsce w Miami. To mówi o końcu kariery. Padły ważne słowa

Naomi Osaka sprawiła swoim fanom niemiłą niespodziankę. W sobotę przegrała na "dzień dobry" w Miami Open. W meczu 2. rundy turnieju pokonała ją kwalifikantka Talia Gibson. Australijka w eliminacjach pokonała Rachimową i Gorgodze, a w drabince głównej oprócz Japonki jeszcze Bejlek i Jović. W 4. rundzie czeka ją rywalizacja z wiceliderką światowego rankingu Jeleną Rybakiną.

Porażka z 68. rakietą WTA skłoniła podopieczną Tomasza Wiktorowskiego do smutnych przemyśleń w sprawie jej przyszłości na tourze. - Czuję, że mam dylemat. Oczywiście bardzo chciałabym grać, ale jak powiedziałam w zeszłym roku, moja córka jest dla mnie bardzo ważna. Chcę być najlepszą mamą, jaką potrafię. Wiem, co muszę zrobić, żeby być naprawdę dobrą zawodniczką, a to jest bardzo trudne - powiedziała (cyt. za tennishead.net), sugerując dużą trudność w dzieleniu macierzyństwa z profesjonalną grą na wysokim poziomie.

Jak już mówiłam w zeszłym roku, nie zamierzam kontynuować kariery, jeśli będę przegrywać w pierwszych rundach

- Wolę po prostu być świetną mamą, być przy mojej córce. Bo choć pragnę zdobywać tytuły i być najlepszą zawodniczką, jaką tylko potrafię, to jeśli miałabym poświęcić na to czas, który mogłabym spędzić z córką, wolałabym tego nie robić - zaznaczyła.

Nadchodzi część sezonu rozgrywana na mączce. 28-latka poinformowała, że opuści turniej w amerykańskim Charleston, ale "ma nadzieję" na start w Madrycie, Rzymie i na Rolandzie Garrosie.

"W dobrej formie Osaka jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Musi tylko o tym pamiętać i zachować pozytywne nastawienie, nawet jeśli trudno jej odnaleźć jasność umysłu po tak zaskakujących, emocjonalnych porażkach" - komentuje wspomniany wcześniej portal.

Zawodniczka prowadzona przez polskiego szkoleniowca musi jednak być wstrzemięźliwa z samokrytyką. W Indian Wells pokonała ją Aryna Sabalenka, a w Australian Open nie wyszła na mecz 3. rundy z Maddison Inglis z powodu kontuzji.

Niedługo przed Australian Open od Naomi Osaka nadeszła wiadomość o rozstaniu

W meczu Naomi Osaki doszło do bardzo przykrych scen

