Osaka bezsilna w meczu ze Świątek. Nagle wypaliła. "Jestem perfekcjonistką"

Na ten mecz fani tenisa czekali z niecierpliwością od momentu, gdy Naomi Osaka zdecydowała się na rozpoczęcie współpracy z Tomaszem Wiktorowskim pod koniec lipca ubiegłego roku. Po kilku miesiącach wreszcie doszło do hitowego starcia pomiędzy Japonką, a byłą podopieczną polskiego szkoleniowca, Igą Świątek. Panie spotkały się w 1/8 finału turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie.

Od samego początku spotkania na BNP Paribas Arena dało się dostrzec przewagę pochodzącej z Raszyna zawodniczki. Finalnie Japonce dała wygrać zaledwie trzy gemy w całym meczu i po 80. minutach gry odprawiła z kwitkiem czterokrotną mistrzynię wielkoszlemową, wygrywając 6:2, 6:1.

Naomi Osaka przegrała z Igą Świątek. "Mogłam zrobić coś więcej, ale nie jestem pewna co"

Po eliminacji Naomi Osaka nie kryła emocji. W rozmowie z przedstawicielami WTA japońska zawodniczka przyznała otwarcie, że tego dnia po prostu nie mogła znaleźć sposobu na Polkę, która zaprezentowała się znakomicie na korcie. "Szczerze mówiąc myślę, że grała naprawdę dobrze. Może ta mączka była dla niej trochę bardziej odpowiednia. Nie wiem, czuję też, że mogłam zrobić coś więcej, ale nie jestem pewna co" - wyznała 28-latka.

Mistrzyni US Open 2018 i 2020 oraz Australian Open 2019 i 2021 przyznała, że żadnym pocieszeniem jest dla niej fakt, że grała z zawodniczką, która w przeszłości wygrywała Internazionali BNL d'Italia. "Jestem perfekcjonistką" - oznajmiła, dając tym samym do zrozumienia, że za każdym razem stara się dawać z siebie wszystko, bez względu na to, kto znajduje się po drugiej stronie kortu.

Japonka przygotowywać będzie się teraz do występu w Roland Garros. Nie ukrywa, że porażka ze Świątek była dla niej naprawdę cenną lekcją przed drugim w sezonie turniejem wielkoszlemowym. "Po prostu próbowałam i walczyłam. Oczywiście ten mecz nie był dla mnie idealny, ale dam sobie kilka dni na przemyślenie tego i zastanowienie się, co mogę zrobić lepiej następnym razem" - stwierdziła.

Tymczasem Iga Świątek kontynuuje zmagania w Rzymie. W ćwierćfinale rywalką Polki będzie Jessica Pegula, która w 1/8 finału pokonała Anastazję Potapową 7:6(6), 6:2.

