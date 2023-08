Organizatorzy zaskoczyli. Nie do wiary, w jakich warunkach grają tenisistki

28 sierpnia rozpocznie się ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy - US Open. Zanim jednak czołowi zawodnicy i zawodniczki przystąpią do rywalizacji na nowojorskich kortach, mają oni jeszcze szansę spróbować swoich sił na tle rywali podczas mniej ważnych imprez. W Cleveland trwa obecnie kolejna już odsłona turnieju WTA 250 "Tennis in the Land".

Na liście zgłoszonych do tych zmagań zawodniczek znalazła się jedna reprezentantka Polski - Magdalena Fręch . Nasza tenisistka choć przebrnęła przez kwalifikacja, z rywalizacją pożegnała się już w pierwszej rundzie. Musiała ona uznać wyższość wyżej notowanej zawodniczki - Włoszki Jasmine Paolini.

Iga Świątek - Coco Gauff 1:2 Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Niecodzienne warunki w Cleveland. Tenisistki grają... pod mostem

Znacznie więcej w mediach mówi się jednak nie tyle o rywalizacji na korcie, a o warunkach w jakich panie walczą o dodatkowe punkty do światowego rankingu kobiecego tenisa. W tym roku bowiem kort centralny, na którym odbywają się mecze, znajduje się tuż pod ogromnym mostem. Widoki co prawda robią wrażenie, jednak z pewnością nie jest to łatwa sytuacja dla zawodniczek. Trudno jest bowiem skupić się, kiedy nad głową stale przejeżdżają samochody i panuje tam ogromny szum.

Jeśli chodzi o same zawodniczki, z "jedynką" w Cleveland rozstawiona jest Francuzka Caroline Garcia. Siódma rakieta świata bez problemy przebrnęła przez pierwsze etapy rywalizacji i zameldowała się już w ćwierćfinale imprezy. Większość zawodniczek z czołówki, w tym m.in. Iga Świątek i Aryna Sabalenka, odpuściły sobie udział w trwających w tym tygodniu turniejach i skupiły się w pełni na przygotowaniach do US Open.

Iga Świątek na nowojorskich kortach bronić będzie tytułu wywalczonego w ubiegłym roku podczas finałowego starcia z Ons Jabeur. Podczas wielkoszlemowej imprezy zobaczyć będzie można jeszcze m.in. Magdalenę Fręch, Magdę Linette oraz Huberta Hurkacza.

WTA w Cleveland / Lauren Bacho / Getty Images

Magdalena Fręch wzięła udział w turnieju w Cleveland, jednak odpadła w pierwszej rundzie / AFP