Organizatorzy Wimbledonu ukarani finansowo za zablokowanie udziału Rosjan

Niedługo po agresji Rosji na Ukrainę organizatorzy wielkoszlemowego turnieju na Wyspach przekazali, że nie chcą gościć Rosjan i Białorusinów. Spotkało się to ze zdecydowaną reakcją. WTA i ATP (czyli organizacje zarządzające kobiecym i męskim tenisem) przekazały, iż Wimbledon wyłączony zostanie z systemu punktowego. To z kolei sprawiło, że z udziału zrezygnowało kilka gwiazd, które były do niego uprawnione, między innymi była liderka rankingu, Naomi Osaka. Jak tłumaczyła, wobec braku punktów nie miała odpowiedniej motywacji by walczyć.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek - Alize Cornet 0:2. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Organizatorzy Wimbledonu ukarani finansowo!

Okazuje się jednak, że to nie wszystko. "Sportsmail" ujawnił, że WTA "po cichu" ukarała jeszcze organizatorów wielkoszlemowego turnieju finansowo. Dwa podmioty: Lawn Tennis Association oraz All England Club łącznie muszą zapłacić 827 tysięcy funtów, czyli niemal dokładnie milion dolarów. Formalnie kara dotyczy zablokowania startu Rosjanek i Białorusinek w turniejach poprzedzających Wimbledon: w Eastbourne, Nottingham i Birmingham.

Głos w sprawie zabrała nawet brytyjska sekretarz ds. kultury, Nadine Dorries. Jak stwierdziła, organizatorom turniejów tenisowych na Wyspach za ich postawę należy się... pochwała, a nie kara. - Robią to, co jest w obecnych czasach słuszne - mówiła.

Organizatorzy Wimbledonu (i poprzedzających go turniejów w Anglii) mogą się odwołać i już zapowiedzieli, że to zrobią. Jednocześnie, postępowanie dyscyplinarne w sprawie imprez męskich zapowiedziała organizacja ATP.

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.