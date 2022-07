Sprawę opisuje między innymi "The Guardian". Jak czytamy, każdy tenisista w trakcie Wimbledonu ma do wykorzystania 90 funtów dziennie, które może wydać w sześciu dedykowanych punktach. Trenerzy (po jednym w przypadku każdego zawodnika) mają do dyspozycji połowę tej kwoty.

Miało to uczestnikom wielkoszlemowych zmagań dać pełen komfort i sprawić, by nie musieli martwić się zapewnieniem sobie własnego wyżywienia. Stało się jednak inaczej. Niektórzy tenisiści i trenerzy wykorzystywali przyznaną im kwotę nie po to, by odpowiednio zadbać o swoje potrzeby, lecz starali się maksymalnie wykorzystać swoje przywileje, by nie "zmarnować" ani funta.

Tak oto jeden ze szkoleniowców miał zakupić jednorazowo aż 27 jogurtów pitnych. To skrajny przypadek obrazujący jednak zjawisko i jego skalę.

Wimbledon 2022. Organizatorzy apelują do zawodników i trenerów o rozsądek i odpowiedzialność

W odpowiedzi na takie zachowania organizujący Wimbledon klub AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club) przesłał do zawodników za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikat, w którym zaapelował o rozsądne korzystanie z przysługujących im środków.

Chodzi tu nie o oszczędności (pieniądze na posiłki dla zawodników zostały już przewidziane w turniejowym budżecie), a o powstrzymanie ewentualnych niedoborów żywności, co stanowiłoby ogromny problem dla organizatorów i samych zawodników.

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać transmisje w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

