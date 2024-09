Organizatorzy US Open w ogniu krytyki. Padł rekord, a tu "totalny bałagan"

Tenis. Qinwen Zheng pobiła rekord US Open

"Zawsze jest przyjemnie występować w sesji wieczornej, ponieważ do tego przywykłam" - powiedziała Qinwen Zheng.

To pierwszy raz jednak, kiedy grałam w Nowym Jorku o 2.00 w nocy. To niewiarygodne. Chcę podziękować kibicom, którzy nie poszli spać i wspierali mnie na korcie

Tegoroczny turniej US Open jest nękany późnymi zakończeniami gier, pomimo zapewnień organizatorów, że zajmą się tym problemem, z którym borykają się także inne imprezy wielkoszlemowe - Australian Open w Melbourne czy Roland Garros w Paryżu.

"Wróciłam do miejsca zamieszkania o 3.00, a zasnęłam o 4.00" - mówiła potem Białorusinka.

Tenis. Andy Murray nie może tego zrozumieć

Jeszcze później swój mecz trzeciej rundy zakończył Alexander Zverev . Niemiec skończył grać z Argentyńczykiem Tomasem Martinem Etcheverrym o 2.35. To drugi najpóźniej zakończony mecz w grze pojedynczej mężczyzn po spotkaniu Hiszpana Carlosa Alcaraza z Włochem Jannikiem Sinnerem , którzy w 2022 roku grali do 2.50 nad ranem.

"Ten harmonogram to na totalny bałagan. Mecze o 2.00, 3.00 czy 4.00 wyglądają na amatorszczyznę. Rozwiążcie to US Open" - napisał Szkot, mistrz tego turnieju z 2012 roku, w mediach społecznościowych, który niedawno zakończył tenisową karierę.