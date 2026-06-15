Organizatorzy ujawniają. Oto bolesna prawda na temat sukcesu Katarzyny Kawy

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

14 czerwca 2026 roku na długo zapadnie w pamięci Katarzyny Kawy. Tego dnia reprezentantka kraju nad Wisłą zwyciężyła bowiem turnieju WTA 125 w Modenie. Niestety, triumf sportowy Polki nie idzie w parze z sukcesem finansowym. Organizatorzy imprezy ujawnili, jaką kwotę za swój wyczyn zainkasuje "Biało-czerwona" tenisistka.

Polska tenisistka Katarzyna Kawa
Katarzyna KawaSebastian SienkiewiczNewspix.pl

W ostatnim czasie kibice polskiego tenisa zdecydowanie nie mogą narzekać na brak pozytywnych emocji. Nie tak dawno temu byli oni bowiem świadkami historycznego wyczynu Mai Chwalińskiej. 24-latka z Polski kompletnie niespodziewanie zameldowała się w finale wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa. Stała się tym samym pierwszą zawodniczką, która w erze Open przebrnęła przez wszystkie etapy paryskiej rywalizacji (od kwalifikacji aż po wielki finał).

Na kolejny sukces reprezentanta kraju nad Wisłą nie trzeba było czekać przesadnie długo. Raptem kilka dni później swój pierwszy tytuł w głównym cyklu ATP wywalczył Kamil Majchrzak. Kilka godzin po jego sukcesie do grona polskich rewelacji dołączyła także Katarzyna Kawa. 33-latka pokonała Lucię Bronzetti, zapisując na swoim koncie triumf w finale turnieju WTA 125 w Modenie.

Włosi nie ozłocili Polki. Tyle dostanie za wygranie turnieju WTA

Dla wielu kibiców, triumf sportowy bardzo często wiąże się z sukcesem finansowym. Ta reguła potwierdziła się chociażby w przypadku wspomnianej wcześniej Mai Chwalińskiej. Niestety, zupełnie inaczej sprawa ma się przy okazji wygranej Katarzyny Kawy.

33-latka brała udział w znacznie mniej prestiżowym turnieju, co oczywiście ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzeń. Według danych, przekazanych przez federację WTA, zwyciężczyni turnieju w Modenie może liczyć na bardzo skromną nagrodę, wynoszącą 13,480 euro (brutto).

W świecie tenisa nie jest to przesadnie zaskakująca informacja. Już nie raz zawodniczki wypowiadały się na temat zbyt niskiego poziomu wynagrodzeń inkasowanych w ramach turniejów niższej rangi. Swego czasu opowiadała o tym zresztą sama Katarzyna Kawa.

"Nie dostając się do turniejów wielkoszlemowych trzeba dokładać i to już nie jest zabawne. Taka prawda, ileż można lat szukać, oszczędzać" - mówiła wówczas tenisistka z kraju nad Wisłą.

Zobacz również:

Kamil Majchrzak
Tenis

Szczere słowa po sukcesie Majchrzaka. Prosto z mostu. "Nie zazdroszczę"

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Tenisistka w czerwonej spódniczce i białej koszulce z godłem Polski podnosi rękę z wyciągniętym palcem wskazującym, trzymając rakietę, na tle rozmytej publiczności.
Katarzyna KawaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Zawodniczka tenisowa w białej czapce wykonuje serwis na kortach ziemnych, skupiona na piłce, z uniesioną rakietą i wyciągniętą ręką.
Katarzyna KawaORHAN CICEK / ANADOLUAFP
Tenisistka na korcie w dynamicznej pozie, zaciskająca pięść w geście triumfu, w tle tablica wyników i logo sponsora motoryzacyjnego.
Katarzyna KawaIMAGO/Claudio GärtnerEast News


Nie mogła praktycznie jeść przez trzy tygodnie. Maja ujawnia kulisy wielkiego sukcesu [WIDEO]© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja