Organizatorzy ujawniają. Oto bolesna prawda na temat sukcesu Katarzyny Kawy

W ostatnim czasie kibice polskiego tenisa zdecydowanie nie mogą narzekać na brak pozytywnych emocji. Nie tak dawno temu byli oni bowiem świadkami historycznego wyczynu Mai Chwalińskiej. 24-latka z Polski kompletnie niespodziewanie zameldowała się w finale wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa. Stała się tym samym pierwszą zawodniczką, która w erze Open przebrnęła przez wszystkie etapy paryskiej rywalizacji (od kwalifikacji aż po wielki finał).

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Dla wielu kibiców, triumf sportowy bardzo często wiąże się z sukcesem finansowym. Ta reguła potwierdziła się chociażby w przypadku wspomnianej wcześniej Mai Chwalińskiej. Niestety, zupełnie inaczej sprawa ma się przy okazji wygranej Katarzyny Kawy.

33-latka brała udział w znacznie mniej prestiżowym turnieju, co oczywiście ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzeń. Według danych, przekazanych przez federację WTA, zwyciężczyni turnieju w Modenie może liczyć na bardzo skromną nagrodę, wynoszącą 13,480 euro (brutto).

W świecie tenisa nie jest to przesadnie zaskakująca informacja. Już nie raz zawodniczki wypowiadały się na temat zbyt niskiego poziomu wynagrodzeń inkasowanych w ramach turniejów niższej rangi. Swego czasu opowiadała o tym zresztą sama Katarzyna Kawa.

"Nie dostając się do turniejów wielkoszlemowych trzeba dokładać i to już nie jest zabawne. Taka prawda, ileż można lat szukać, oszczędzać" - mówiła wówczas tenisistka z kraju nad Wisłą.

Katarzyna Kawa ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Katarzyna Kawa ORHAN CICEK / ANADOLU AFP

Katarzyna Kawa IMAGO/Claudio Gärtner East News





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