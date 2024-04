Turniej WTA 125 nie w Kozerkach, a w Warszawie

Wielu kibiców zapewne pamięta zeszłoroczne zamieszanie z Wierą Zwonariową, która nie została wpuszczona do naszego kraju. Aby dany turniej mógł być organizowany pod egidą WTA, musi pozwalać na start Rosjankom i Białorusinkom - takie są zasady federacji. "Weto" w takim przypadku może postawić jednak polski rząd i tak też się wtedy stało. Reguły się w ciągu minionych miesięcy nie zmieniły. Jak przyznał w rozmowie ze Sport.pl prezes Polskiego Związku Tenisowego, wciąż ma w on w tej kwestii znacznie ograniczoną sprawczość.

- Aby turniej mógł znaleźć się w kalendarzu WTA, to nas muszą niestety obowiązywać regulaminy federacji. Wedle tych zasad, jeśli dana zawodniczka zgłosi się do turnieju, ma pozycję w rankingu uprawniającą do występu, nic nie możemy zrobić. Jedynie jeśli tenisistka nie jest ze strefy Schengen, jak było w przypadku Zwonariowej, rząd polski może nie wpuścić jej do kraju i wtedy jako organizator mamy "czyste ręce" - stwierdził Dariusz Łukaszewski.