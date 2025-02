Jak dotąd turniej WTA 1000 w Dausze obfituje w interesujące zwroty akcji. W swoim pierwszym meczu odpadła Aryna Sabalenka, z faworytek w grze nie ma już także Coco Gauff czy Qinwen Zheng. To jednak nie wszystkie zaskakujące momenty, do jakich doszło jak dotąd w czasie rozgrywek. Jeden z nich na długi czas utrwali się w wyobraźni kibiców tenisa. Organizatorzy póki co rozkładają ręce, a fani mają już swoje propozycje na rozwiązanie.