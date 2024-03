Organizatorzy podjęli decyzję ws. meczu Aryny Sabalenki. Jest oficjalny komunikat

Nieco wcześniej okazało się, że Sabalenka poprosiła organizatorów o to, by jej mecz drugiej rundy WTA 1000 w Miami z Paulą Badosą został rozegrany nie w czwartek, jak cały fragment dolnej części drabinki, ale w piątek - ze względu na wyjątkową sytuację. Włodarze imprezy zgodzili się na taki wariant, a to oznaczało, że Białorusinka rozpocznie turniej w ten sam dzień, co Iga Świątek.