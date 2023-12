Organizatorzy ogłosili wieści w sprawie Australian Open. Powrót mistrzyni

Dunka polskiego pochodzenia triumfowała w Australian Open w 2018 roku. W Melbourne wystąpiła też ostatni raz, dwa lata później, przed przerwą, w czasie której dwa razy została matką. Wozniacki w styczniu zamierza przyjechać do Australii z cała swoją rodziną - mężem Davidem Lee oraz dziećmi dwuletnią Olivią i rocznym Jamesem .

33-letnia tenisistka wróciła do tego sportu w sierpniu tego roku. Wystąpiła w Montrealu i Cincinnati, a potem zagrała w wielkoszlemowym US Open, gdzie doszła do czwartej rundy, przegrywając z późniejszą triumfatorką Amerykanką Cori Gauff.