Organizacyjna wpadka podczas US Open! Opóźni mecz Igi Świątek

Świątek w spotkaniu czwartej rundy zmierzy się z Niemką, Jule Niemeier. Rywalka jest klasyfikowana poza pierwszą setką rankingu WTA, lecz nie oznacza to, że można ją lekceważyć. Podczas niedawnego Wimbledonu dotarła bowiem aż do ćwierćfinału.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open. Iga Świątek - Lauren Davis 6:3, 6:4 - SKRÓT. WIDEO © 2022 Associated Press

Zaskakujące niedopatrzenie organizatorów. Opóźni mecz Igi Świątek

Spotkanie to rozegrane zostanie na Louis Armstrong Stadium bezpośrednio po meczu turnieju mężczyzn: Cameron Norrie - Andrij Rublow. Ten został jednak przerwany na kilkanaście minut przez... zaskakujące wręcz niedopatrzenie organizatorów.

Choć prognozy pogody wskazywały, że w Nowym Jorku ma padać, nie zdecydowali się oni na zamknięcie dachu nad obiektem przed rozpoczęciem sesji. Zrobiono to dopiero w drugim secie meczu Norrie - Rublow. Sęk w tym, że nim dach się zamknął, na kort zdążyło spaść sporo wody. Trzeba go dokładnie osuszyć, co sprawiło, że przerwa zaczęła się przedłużać, a Norrie i Rublew - irytować.

Reklama

Relacja "na żywo" z meczu Iga Świątek - Jule Niemeier w Interii. Spotkanie rozpocznie się najwcześniej około 20:00.

Zdjęcie Cameron Norrie podczas przerwy / Al Bello / Staff / Getty Images