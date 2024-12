Opóźniona reakcja WTA na sukces Polki. Warto było czekać, skok o 68 pozycji

Choć od podwójnego sukcesu Weroniki Falkowskiej we włoskim kurorcie Ortisei minęło już osiem dni, to efekty w rankingu WTA zawodniczka Górnika Bytom zobaczyła dopiero teraz. A to dlatego, że zdobycze punktowe z zawodów ITF W15 i W35 wprowadzane są do systemu z tygodniowym opóźnieniem. 24-letnia tenisistka rodem z Warszawy wygrała zaś imprezę tej wyższej rangi, dopiero drugi raz w tym roku. I co najważniejsze - wreszcie wróciła do grona 500 najlepszych tenisistek świata.