Jabeur zakończyła poprzedni sezon na pozycji wiceliderki rankingu. Wygrała turnieje w Madrycie i Berlinie, była w finale w: Charleston, Rzymie, Wimbledonie i US Open. W Rzymie i US Open uległa Idze Świątek.

"Drobna operacja"

"Aby zadbać o moje zdrowie, mój sztab medyczny zdecydował, że muszę poddać się drobnej operacji, aby móc potem wrócić na kort i dobrze się zaprezentować. Będę musiała wycofać się z turniejów w Doha i Dubaju i to łamie mi serce" - napisała na swoim profilu na Instagramie.

Dla Jabeur to ogromna strata. W Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich ma wielu kibiców. "Chciałabym przeprosić wszystkich fanów z Bliskiego Wschodu, którzy czekali na ten powrót. Obiecuję, że wrócę do was silniejsza i zdrowsza." — dodała.