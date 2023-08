Ons Jabeur nie kryje niezadowolenia. "Nie wiem, dlaczego Iga tego chciała"

Podczas turnieju WTA w Cincinnati panie do gry używają cięższych piłek. Jest to odpowiedź władz na prośby m.in. Igi Świątek, która już od dłuższego czasu dąży do tego, aby kobiety i mężczyźni grali takimi samymi piłkami. Niestety, zmiany te nie wszystkim przypadły do gustu. W rozmowie z dziennikarzami niezadowolenia nie kryła zawodniczka, z którą Świątek przyjaźni się poza kortem, Ons Jabeur.