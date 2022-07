Ons Jabeur idzie jak burza! Przegoniła Igę Świątek

Jabeur spore problemy z Belgijką miała w pierwszym secie, który rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku. Wygrała go 11-9 i była tym samym o krok od awansu do ćwierćfinału. Przypieczętowała go w drugiej odsłonie, w której wygrała z przewagą przełamania, 6:4.

Ons Jabeur w 1/4 finału

Tym samym Tunezyjka to jedyna, obok Pauli Badosy zawodniczka z czołowej "10" rankingu WTA, która wciąż pozostaje w grze o zwycięstwo w Londynie. Hiszpanka mecz czwartej rundy zagra jednak dopiero w poniedziałek. Zmierzy się z Simoną Halep.

Co ciekawe, Jabeur odniosła swoje 34. zwycięstwo w tym sezonie. W statystyce, która obejmuje lata 2021-22 przegoniła pod tym względem Igę Świątek. Łącznie ma bowiem na koncie 82 triumfy - o jeden więcej, niż nasza reprezentantka.

W 1/4 finału rywalką Tunezyjki będzie Marie Bouzkova.

