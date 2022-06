Ona wygrała pierwszy mecz w Wimbledonie, a dom jej rodziców zbombardowano

Po pierwszym swoim zwycięstwie w turnieju głównym w Londynie Kalinina przyznała, że dom jej rodziców w Irpinie został zbombardowany przez Rosjan.

"W takiej sytuacji trudno się skupić, ale to czy wygram, czy przegram ma znaczenie" - przyznała tenisistka.

25-letnia Kalinina dodała, że jej rodzice są bezpieczni i na czas odbudowy domu zamieszkali w jej mieszkaniu.

Jednakże na okupowanym terytorium utknęli dziadkowie zawodniczki, którzy mieszkają "obok rosyjskich żołnierzy z wszystkimi tymi militarnymi rzeczami".

Tenis. Ukrainka im więcej wygra, tym więcej pomoże

"Im więcej wygram, tym więcej pomogę, nie tylko swojej rodzinie, ale także innym rodzinom, innym ludziom" - powiedziała rozstawiona z numerem 29. Kalinina po zwycięstwie nad Węgierką Anną Bodnar 4:6, 6:2, 6:4.

"Nie jestem supergwiazdą, więc pomagam na ile mogę. To dla nich dużo, a dla mnie to ogromna motywacja do gry. Olbrzymia" - dodała.

W drugiej rundzie gry pojedynczej Kalinina zagra z rodaczką Łesią Curenko.

33-latka przyznała, że 100 metrów obok jej domu w Kijowie spadły bomby i regularnie pracuje z psychologiem, próbując uporać się z traumą tego, co dzieje się w jej kraju.

