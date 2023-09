Okropny pech słynnej rywalki Świątek. Wypadek i przymusowa przerwa gwiazdy

Wszyscy fani Igi Świątek usłyszeli niedawno smutną dla nich nowinę - polska tenisistka, wiceliderka globalnej klasyfikacji WTA , po zakończeniu zmagań w ramach US Open postanowiła wycofać się z turnieju w Guadalajarze , wskazując na mocno napięty terminarz i konieczność rozsądnego planowania kolejnych startów.

W ślad za raszynianką poszły też inne gwiazdy - i efekt końcowy był taki, że spośród sześciu pierwszych sportsmenek światowego rankingu w Meksyku nie obejrzymy... ani jednej. To oczywiście od początku był mocno niepokojący sygnał dla organizatorów, ale z czasem doszły dla nich i kolejne złe informacje. Do gry nie przystąpi również Beatriz Haddad Maia , choć... jeszcze niedawno figurowała ona w drabince.

Wielki niefart Beatriz Haddad Mai. W Guadalajarze jej nie obejrzymy

Wszystko to dlatego, że Brazylijka uległa nieszczęśliwemu wypadkowi - 27-latka zamieściła na Instagramie zdjęcie pokazujące, że ma obecnie zabandażowane palce rąk. W kilku akapitach przedstawiła również, co konkretnie ją spotkało:

"Musiałam udać się do szpitala w Guadalajarze , aby można było mi założyć szwy (w tym na obu rękach) i niestety nie będę mogła grać" - dodała tenisistka, przyznając jednak, że oprócz tego incydentu i nabawienia się pewnego strachu, wszystko z nią w porządku.

"To mogło skończyć się czymś poważniejszym. Będę potrzebowała teraz kilku dni, aby zagoić rany i móc wrócić na ostatnią część sezonu - nadal walczę o realizację moich celów zaplanowanych na 2023 rok" - skwitowała reprezentantka Brazylii.

Beatriz Haddad Maia błysnęła na tegorocznym Rolandzie Garrosie

Beatriz Haddad Maia najwyżej w rankingu znalazła się w maju tego roku, kiedy to zamknęła czołową dziesiątkę. Na swoim koncie jak dotychczas ma dwa tytuły singlowe i pięć tytułów deblowych WTA. W Wielkim Szlemie w przypadku gry pojedynczej najdalej zaszła na Rolandzie Garrosie 2023, kiedy to przedarła się do półfinału tych zmagań.